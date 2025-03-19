Жатайская судоверфь будет заниматься строительством и модернизацией речных судов, что важно для обновления флота Ленского бассейна, учитывая растущие объемы грузоперевозок.

Весной 2025 года в России откроется новое высокотехнологичное производство, основанное на базе советского предприятия, которое начало свою деятельность в начале 1940-х годов. На реализацию этого проекта было потрачено около 6 миллиардов рублей, а работы по его созданию стартовали в 2019 году. К середине марта текущего года степень готовности объекта достигла 90%.

Речь идет о Жатайской судоверфи, расположенной на берегу реки Лена неподалеку от Якутска. Идея о создании этого предприятия возникла в конце 1930-х годов в контексте освоения Северного морского пути и социально-экономического развития Республики Саха. Первоначальные подготовительные работы на площадке начались в 1941 году, и уже в следующем году здесь был организован зимний отстой судов. Постепенно на территории стали развивать необходимую инфраструктуру для ремонта флота, а также строились различные социальные объекты, что способствовало быстрому расширению местного поселка. Со временем на заводе начали производить металлические конструкции для нужд Главсевморпути. В 1950-х годах здесь был установлен плавучий док, а в первой половине следующего десятилетия был введен в эксплуатацию стапель, что дало возможность проводить все виды ремонта флота непосредственно в навигационных условиях. С конца 1960-х годов на заводе стартовало строительство новых судов, что позволило предприятию занять важное место в судостроительной отрасли того времени.

Во времена Советского Союза это предприятие активно развивалось и считалось крупнейшим на реке Лена. Однако в 1990-х годах наступили тяжелые времена, и многие судоверфи прекратили свою работу. Несмотря на сложности, Жатайская судоверфь продолжала существовать, хотя объемы производства значительно сократились. Основной деятельностью оставалось лишь текущий ремонт действующего флота, а строительство новых судов было остановлено. В 2000-х годах старый стапель был реконструирован, и к середине 2010-х на предприятии появились пять координатных машин плазменной резки.

В 2018 году было принято решение о реновации Жатайского судоремонтного предприятия с целью превращения его в полноценную судоверфь. Это можно рассматривать как возрождение советского завода, но фактически создается совсем новое, современное высокотехнологичное производство на основе старой судоверфи. Планы включают ежегодное строительство до десяти речных судов различных типов и назначений, а также модернизацию не менее пяти существующих судов. Это особенно актуально в свете возрастающего объема грузоперевозок по одной из крупнейших рек России. Общая протяженность водных путей, обслуживаемых Ленским бассейном, составляет 22,4 тыс. км, включая реки Анадырь и Канчалан Чукотского автономного округа. В навигацию 2024 года объем перевезенных грузов составил 2,9 миллиона тонн. Учитывая специфику региона, водный транспорт во Дальнем Востоке для многих населенных пунктов становится единственным средством доставки жизненно необходимых грузов летом. Что касается реализации нового проекта Жатайской судоверфи, то работы начались в 2019 году: старые здания были демонтированы, разработан котлован, началась реконструкция слипа и возведение корпуса производственных помещений. Изначально планировалось завершить проект в 2022 году с выходом на полную мощность в 2025-м, но процесс затянулся. В 2022 году глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что из-за санкций затраты на строительство увеличились на 1,7 миллиарда рублей, и к тому моменту объект был готов примерно на 50%. Все акции «Жатайской судоверфи» были решено передать республике.

17 марта 2025 года председатель правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил в своем Telegram-канале, что цеха КМ-2 и КМ-3 практически завершены, в данный момент устанавливаются ворота для нового здания. Он отметил, что в ближайшие недели предприятие начнет свою работу. Ожидается, что до 2036 года на Жатайской судоверфи будет построено около ста речных судов.