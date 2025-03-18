Проект Восточного обхода Астрахани начался 25 лет назад, но из-за нехватки финансирования его реализация затянулась. Ожидалось завершение к 2026 году, но сроки снова перенесены на 2028 год. Обход должен улучшить транспортное сообщение и стать частью Международного транспортного коридора «Север-Юг».

Данный проект начали реализовывать четверть века назад, хотя обсуждения о его необходимости возникли еще в советские времена. Из-за нехватки финансов средства выделялись с большим трудом. В 2012 году все работы были приостановлены, и лишь спустя девять лет их удалось возобновить. Подписанный контракт с подрядчиком должен был действовать до 2026 года, однако местные власти обнадежили общественность, заявив о завершении объекта на два года раньше, что, к сожалению, не состоялось. В итоге, в феврале 2025 года контракт с компанией был расторгнут, а в марте стало известно, что новые сроки окончания работ вновь перенесены на 2028 год.

Проект, о котором идет речь, — это Восточный обход Астрахани, который должен стать звеном в рамках Международного транспортного коридора «Север-Юг». Рост значения этого маршрута в свете изменения логистических цепочек весьма значителен. Открытие объездной дороги поможет вывести транзитный транспорт за пределы города и существенно улучшит транспортное сообщение между несколькими районами. Проект предполагает строительство двухполосной дороги II категории протяженностью 7,6 км, которая соединит трассы Астрахань – Зеленга и Астрахань – Камызяк. Крупнейшим инфраструктурным объектом станет мост через протоку Царев длиной 300 метров; также планируется строительство транспортных развязок и надземных пешеходных переходов. Для этих целей из федерального бюджета будет выделено более 2,2 миллиардов рублей.

К осуществлению проекта приступили в 2000 году, и в течение четырех лет удалось завершить первый этап работ, который включал в себя 14-километровый участок с четырьмя мостами, соединяющий автодороги Астрахань – Красный Яр и Астрахань – Зеленга. Этот участок стал одним из самых масштабных объектов в сфере дорожного строительства Астраханской области с момента 1960-х годов и обошелся примерно в 1 миллиард рублей, часть из которых была предоставлена из бюджета Москвы.

Однако центральные власти не выделили необходимые средства для продолжения работ, и регион на свои силы начал строить следующий участок обхода. Естественно, систематическая нехватка финансирования сильно замедлила процесс. В итоге в 2012 году все работы были остановлены.

Проблема была решена только в начале 2020-х годов, когда власти пообещали выделить деньги из резервного фонда. В 2021 году был заключен подряд с компанией «Мосты и дороги», которая взяла на себя обязательства завершить строительство к 2024 году, хотя по официальным документам открытие движения планировалось только к лету 2026 года. Но, к сожалению, подрядчик не смог выполнить свои обязательства.

Поскольку сроки перенесли на 2028 год, об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина по итогам встречи с главой Росавтодора Романом Новиковым, которая прошла 11 марта 2025 года. В ходе обсуждения дорожных проектов Новиков отметил, что реализация обходов Астрахани происходит по поручению президента России Владимира Путина и является важным фактором в развитии транспортного коридора «Север-Юг».

Кроме Восточного обхода, власти также обещают открыть Северный обход Астрахани, который также имеет свою историю. Проектирование этой магистрали началось в 2007 году, но, как и в случае с Восточным обходом, строительство не стартовало из-за отсутствия финансирования. Движение в этом направлении возобновилось только в 2020 году. В прошлом году был заключен контракт на подготовку проектной документации с компанией «ГЕО-ПРОЕКТ», которая должна в течение следующего года передать необходимые материалы в Главгосэкспертизу России. Некоторые эксперты выражают сомнения в том, что объект удастся сдать к 2028 году. Например, пять лет назад сообщалось о начале работ в 2025 году с окончанием в 2030-м.

Необходимо построить более 12 километров четырехполосной дороги, включая мост через Волгу длиной 1,7 километра и четыре путепровода. Обход будет протянуто на северо-запад от трассы «Астрахань – Красный Яр – граница Республики Казахстан» до федеральной трассы Р-22 «Каспий». В 2023 году стоимость данного проекта оценивалась в 26 миллиардов рублей.