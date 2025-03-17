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gotreksson
ГАЗ выпустил с конвейера первую партию новых вездеходов «Садко 9»
ГАЗ представил новую модель грузовика «Садко-9», отличающуюся улучшенной проходимостью и мощным дизельным двигателем ЯМЗ-534, который увеличивает грузоподъемность до 5 тонн. Грузовик может быть оснащен различными надстройками и предназначен для эксплуатации в сложных условиях, благодаря полному приводу и пневматическим опорам для регулировки высоты кузова.

Автомобильный завод ГАЗ представил первую партию спецгрузовиков «Садко-9». Этот новейший грузовик обладает улучшенной проходимостью, плавностью хода, регулируемым дорожным просветом под задним мостом и современным дизельным двигателем от Ярославского завода. 

На заводе долго ожидали момент, когда новая модель появится на рынке, и в итоге, вскоре после анонса в феврале-марте, первые автомобили «Садко-9» начали поступать в серийное производство. Однако нельзя сказать, что все прошло гладко: собранные машины были выполнены в варианте шасси и направлены к смежным фирмам для установки дополнительного оборудования. По технической документации «Садко-9» допускает установку различных надстроек, таких как цистерны, подъемники, краны и самосвальные кузова, но чаще всего используется камуфлированный фургон или стандартный борт. Грузовик станет настоящим помощником для народного хозяйства. Его предшественник, «Садко» Next, хоть и был модернизирован, не справлялся с высокими требованиями из-за недостаточной мощности двигателя. В «Садко-9» установлен дизель ЯМЗ-534, который на 20 лошадиных сил мощнее, и теперь грузоподъемность автомобиля возросла с 3 до 5 тонн, а общий вес машины составляет 9 тонн.

Представители Горьковского автозавода заверили, что обе модели – «Next» и «девятка» – будут производиться параллельно, несмотря на их внешние сходства. В сущности, это совершенно разные грузовики, ориентированные на различные задачи и условия эксплуатации. Одним из значимых решений стало окончательное снятие с производства модели «Земляк», что считается вполне оправданным, так как она не пользовалась популярностью среди водителей.

Грузовики «Садко Next» предназначены в основном для перевозок по дороге с качественным покрытием, тогда как «Садко-9» стал универсальным решением. Конечно, его также можно использовать в обычном режимe, как и предыдущую модель, однако полный привод, резина КамаNU701 и мощный дизель влияют на расход топлива, который на 20% превышает таковой у «Next».

Кроме того, «Садко-9» оснащён пневматическими опорами, позволяющими менять высоту погрузки кузова, что является существенным преимуществом, особенно если грузы поднимаются вручную. Эти опоры также помогают минимизировать вибрации, передаваемые от колес на шасси, что обеспечивает плавность хода и комфорт для водителя. На базе нового шасси планируется создавать вахтовые автобусные версии, а также иные специальные автомобили, включая медицину с соответствующим оборудованием, чтобы обеспечить перевозку персонала на трудовые места.

Также немаловажно, что полный привод позволяет без особых трудностей выбираться на грунтовые дороги и доставлять грузы в сложных условиях осенне-весенней распутицы. Из-за этого конструкцию рамы улучшили, заднюю балку изготовили из более толстого металла, что говорит о возможных доработках мостов и подвесок. «Садко-9» можно считать первой серьезной попыткой создать полноценный грузовик-внедорожник средней грузоподъемности.

Задача эта оказывается весьма сложной. Достаточно лишь установить два ведущих моста и повысить клиренс. Водители, которые хоть раз сталкивались с движением по колее, прекрасно знают, насколько сложно управлять машиной в таких условиях. Вопрос усиления рамы и балок остается открытым, так как предыдущие модели часто теряли не мосты и балки, а ослабленные детали кузова и кабины. Кабина «Садко-9» осталась такой же, как у предыдущей модели, и её конструкция не предназначена для добавления дополнительных нагрузок.

В следующем году Горьковский завод намерен выпустить «продвинутую» версию «Садко-9». Она будет доступна в двух вариантах: длиннобазные грузовики с увеличенной грузоподъемностью и модели с двухрядными кабинами, подходящие для грузопассажирских перевозок. Пока что обе модели существуют только в проектном состоянии, и ни одной фотографии прототипа в открытом доступе нет. Но длинномеры «Садко-9» обязательно появятся в производстве.

Не менее важным остается вопрос стоимости «девятки». По прогнозам, самая простая комплектация грузовика будет стоить не менее 8–8,5 миллионов рублей.

#газ #модернизация #автоновости #спецтехника #садко next #ямз-534 #автомобильный завод газ #горьковский завод #камаnu701 #садко-9
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