Командование флота рассматривает варианты маршрута, чтобы избежать возможных атак, что создает ироничную ситуацию, когда британский флот, стремясь продемонстрировать силу перед Китаем, рискует столкнуться с угрозами в другом регионе.

Британский авианосец "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales), самый молодой из действующих на сегодня в мире, с самого начала своей службы приобрёл печальную славу неудачника. Например, в 2020 году он дважды испытал затопления отсеков, а в октябре пришлось заменять всю проводку и электрику после очередного инцидента.

В августе 2022 года "Принц Уэльский" отправился в свой первый боевой поход, чтобы продемонстрировать силу в совместных учениях с ВМС США и Королевским флотом Канады. Но отойдя всего на сто миль от родного Портсмута, он столкнулся с проблемой: внешняя муфта гребного вала правого борта вышла из строя, в результате чего корабль застрял у острова Уайт в Ла-Манше. Огромный авианосец был вынужден простоять там два месяца, пока его не доставили в доки шотландского города Росайт для ремонта, который занял почти десять месяцев. После этого "Принц Уэльский" всё-таки начал ходить в плаванье, но его единственной операцией до сих пор остаются учения "Стойкий защитник-2024", где он заменил другой авианосец, "Королева Елизавета", по той же самой причине поломки.

Начало боевой карьеры этого ключевого корабля Королевского флота Великобритании можно смело назвать весьма печальным, если не сказать хуже. На фоне этого развиваются все более сильные сомнения о целесообразности таких гигантских судов в новых реалиях. Авианосец шел к своему первому большому походу долгих четыре года, и теперь, в свете стремления Великобритании поддержать громкие заявления Европы по "сдерживанию Китая", затевается новый рейс "Принца Уэльского" в Южно-Китайское море. В рамках этой экспедиции командование собрал авиакрыло из 12 Ф-35В вместо положенных 48, набрало команду и обнародовало свои цели. Основная из них — защита свободы судоходства в рамках программы Carrier Strike Group 2025. Кто именно уполномочил британцев на такую миссию — вопрос открытый.

По информации из британских источников, авианосец планировалось вывести в море еще 12 марта. Однако в этот же день истекал срок, который хуситы из Йемена указали Западу на осуществление гуманитарных действий в Газе. Не дождавшись ответа, йеменские повстанцы снова объявили все военные корабли западной коалиции в Красном море вне закона. Перед этим американцы уже провели первые бомбовые удары по Сане, что усилило решимость бойцов. В результате "Принц Уэльский", застрял в Портсмуте. Его уже дважды выводили на рейд и дважды возвращали обратно, а теперь запуск похода отложен на апрель. Неясно, удастся ли авианосцу, который не имеет столь мощного сопровождения, как американские силы, избежать ракетного удара хуситов. Смогут ли они отразить нападение — вопрос, остающийся открытым, ведь даже у "старших братьев" возникали с этим трудности.

Сейчас командование флота в Хэмпшире решает: рискнуть и пойти прямо в район конфликта или, от греха подальше, обойти Африку. Иронично, что британский флот, опасаясь хуситов, отправляется через океан, чтобы продемонстрировать силу перед Китаем. Пилоты китайской морской авиации могут быть в восторге от такого подарка — крупной мишени с "стелсами" Ф-35 на борту.