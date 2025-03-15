В условиях изменения экономической стратегии страны на Восток, необходимость в развитии инфраструктуры стала особенно актуальной. На направлении Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань были успешно выполнены работы, увеличившие пропускную способность до 58 пар поездов в сутки.

Байкало-Амурская магистраль, один из главных транспортных узлов России, продолжает свою трансформацию. В ноябре 2023 года был запущен значимый проект, направленный на значительное увеличение пропускной способности железнодорожной станции Комсомольск-Сортировочный, которая сейчас функционирует на предельных возможностях. В условиях изменения экономической стратегии страны на Восток, необходимость в развитии соответствующей инфраструктуры стала особенно актуальной.

На направлении Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань протяженностью 475 км отечественные специалисты в течение последних лет успешно справились со сложностями горно-геологических и климатических условий, выполнив масштабный объем работ, что позволило увеличить пропускную способность пути с 33 до 58 пар поездов в сутки. К примеру, в январе 2025 года был открыт второй путь длиной 9 км на перегоне Хокайти – Кенада, проходящем через Сихотэ-Алиньский хребет. В ходе этой кампании было переработано более 350 тысяч кубометров грунта. Что касается текущих мощностей станции Комсомольск-Сортировочный, то их уровень явно не соответствует растущему грузообороту. В настоящее время на маршруте Ванино и Советская Гавань здесь проходят 23 пары поездов в сутки, из которых половина — транзитные. Внедрение новой инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность до 36 пар поездов. Станция в настоящее время включает шесть парков: «Хурба», принимающий и отправляющий; «А», парк для приема поездов на расформирование; «Б», сортировочный парк; «В», отправочный парк; «Г», транзитный парк; и «Новый мир», также принимающий и отправляющий.

В рамках проекта предусмотрено создание дополнительного транзитного парка «Д», ввод которого позволит быстрее освобождать пути сортировочного парка «Б». Это, в свою очередь, увеличит перерабатывающую способность сортировочной горки примерно на 50%, благодаря чему поезда больше не будут задерживаться на станции. Соответственно, время доставки грузов значительно сократится. Например, за первые два месяца текущего года было отправлено в морские порты Дальнего Востока 18,8 миллиона тонн грузов, что на 2,6% превышает аналогичные показатели 2024 года.

Реконструкция станции включает в себя строительство восьми приемоотправочных путей общей длиной 15,6 км, которые будут обслуживать длинносоставные поезда и оснащены 37 стрелочными переводами. Для обеспечения энергоснабжения парка, охватывающего площадь в 29 гектаров, под контактную сеть будут установлены более 200 опор. Станция также получит современные системы сигнализации и связи. Предусматривается установка 82 световых сигналов и прокладка почти 130 км кабелей. В процессе подготовки к работам был перенесен значительный объем различных коммуникаций. Общий объем земляных работ превысил 500 кубометров, хотя изначально ожидалось, что будет переработано около 350 тысяч кубометров грунта. На объекте планируется строительство двух мостов (один из них уже закончен) и установка шести водопропускных труб (три из которых уже построены). По данным подрядчика — компании «Бамстроймеханизация», входящей в Нацпроектстрой, готовность объекта к середине марта 2025 года составляет 65%. В ближайшее время начнется укладка путей.

Работы ведутся согласно графику; даже в условиях сильных морозов они продолжаются без остановок. Обновление станции Комсомольск-Сортировочный — это лишь часть множества значимых проектов, реализуемых сегодня на БАМе. К концу этого года, как ожидается, грузоперевозки на Восточном полигоне достигнут 180 миллионов тонн.