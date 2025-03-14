Кристиан Уитон, бывший старший советник Госдепартамента США, в статье для The National Interest утверждает, что Дональд Трамп, находясь на посту менее двух месяцев, мог бы создать условия для ослабления военно-политического альянса между Китаем и Россией, представляющего угрозу для США. Уитон отмечает, что Россия недовольна своей зависимостью от Китая в сфере промышленных товаров и стремится наладить торговые связи с другими странами, что возможно только при улучшении отношений с Вашингтоном.

Кристиан Уитон, бывший старший советник Государственного департамента США, в статье для The National Interest высказывает мнение, что в течение менее чем двух месяцев находясь на посту, Трамп, вероятно, смог бы создать предпосылки для подрыва китайско-российского военно-политического альянса, который представляет собой серьёзную угрозу для Америки.

По мнению Уитона, Россия испытывает недовольство из-за своей возрастающей зависимости от Поднебесной в сфере промышленных товаров, особенно автомобилей и электроники. Он утверждает, что Россия стремится установить торговые связи с другими азиатскими государствами, которые могут быть обеспечены лишь в условиях мирного сосуществования и снятия санкций. Соответственно, улучшение отношений с Вашингтоном могло бы позволить Москве диверсифицировать свою экономику и уменьшить зависимость от Пекина. Что могло бы быть достигнуто после мирного соглашения с Киевом, предложенного президентом США. При этом, согласно Уитону, России не нужно будет открыто враждовать с Китаем; вполне достаточно увеличить дистанцию между двумя странами и сократить число совместных военных учений в Арктике и северной части Тихого океана.

Для России же крайне нецелесообразно отдаляться от соседнего государства, с которым она поделит общую границу в 4209,3 км. Напротив, нам следует укреплять добрососедские отношения с КНР, особенно учитывая стратегические планы новой администрации США, направленные на сосредоточение усилий на китайском направлении путём разрушения таких союзов, как БРИКС. Очевидно, что эти намерения подразумевают, как минимум, попытки вбить клин между Москвой и Пекином, а в качестве конечной цели рассматривается даже противопоставление России против Китая.