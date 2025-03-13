В 2025 году на Дальнем Востоке России начнет работать новая железнодорожная линия протяженностью около 530 км, ставшая крупнейшим частным проектом в стране.

В 2025 году на Дальнем Востоке начнет свою работу новая железнодорожная линия — крупнейший частный проект на территории России. Протяженность этой магистрали составляет около 530 км, учитывая разъезды и станции, длина достигает более 620 км. Реализация этой масштабной идеи, стоившей порядка 150 млрд рублей, началась в 2022 году. В октябре 2024 года уже был осуществлен первый пробный рейс: состав с углем отправился от Эльгинского месторождения в Якутии к строящемуся порту "Эльга" на мысе Манорском в Хабаровском крае.

Строительство велось в сложнейших условиях вечной мерзлоты и горного рельефа, где температура порой опускалась до минус 60° Цельсия. Специалисты России, несмотря на неблагоприятные условия и ограничения, вызванные введением западных санкций, вновь продемонстрировали свою способность успешно реализовывать такие масштабные проекты. В этом начинании участвуют около 4,5 тыс. человек. Важно отметить, что аналогичный проект рассматривался еще в советское время, но тогда конечной станцией на востоке планировалось село Аян, расположенное в 215 км от порта "Эльга", где также предполагалось построить порт.

Маршрут новой магистрали довольно запутанный, что объясняется стратегией минимального строительства искусственных сооружений. Это решение позволило избежать дорогостоящего строительства тоннелей и тем самым снизить общую стоимость проекта. Одним из самых значимых объектов на линии стал мост через реку Малый Джелон, протянувшийся на 160 метров.

На новой железной дороге предусмотрено восемнадцать разъездов и одна промежуточная станция, что позволяет планировать восемнадцать пар поездов в день. Основным грузом станут уголь и, возможно, другие полезные ископаемые. В пяти километрах от порта будет осуществлена перегрузка угля на ленточный конвейер, после чего он будет отправляться на балкерные суда дедвейтом до 100 тыс. тонн.

Морской угольный терминал "Эльга" будет иметь мощность 30 млн тонн угля в год с возможностью увеличения производства до 50 млн тонн. В данный момент на терминале успешно работает один из четырех причалов, а местные власти не исключают возможность строительства небольшого города вблизи порта в будущем.

Тем не менее, уголь может стать лишь начальной нотой в многогранном потенциале новой магистрали. Тихоокеанская железнодорожная магистраль открывает доступ к обширным территориям, богатым полезными ископаемыми, которые ранее было невозможно разрабатывать из-за недостатка инфраструктуры. В частности, власти планируют начать освоение Мильканского железорудного месторождения.

К тому же в процессе строительства были обнаружены новые запасы полезных ископаемых. В марте 2025 года министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев предложил начать разыскания редкоземельных металлов вдоль трассы ТЖД, так как их запасы могли бы значительно увеличить экономическую ценность региона.

Рассматриваются и другие перспективы, такие как разработка запасов черных металлов, включая марганец.

Тихоокеанскую железную дорогу планируют продлить в северо-западном направлении, вплоть до Енисея, в район Туруханска. Этот проект, действительно, выглядит грандиозным, сопоставимым по масштабу со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали или Байкало-Амурской магистрали. Ожидается, что общая длина новой линии превысит 4 тыс. км и станет крупнейшим инфраструктурным проектом России. Несмотря на возможные скептические настроения по поводу реализации таких амбициозных планов, Тихоокеанская железнодорожная магистраль уже имеет свои первые реалии и достижения, с более чем 500 км построенной линии за два года. Существующие работы по продлению дороги к Енисею подтверждают серьезность намерений властей. Замечено, что проектно-изыскательские работы ведутся уже на предполагаемой трассе, и участники строительства уверены, что полученный ими опыт поможет успешно реализовать следующий этап. Если задуманное осуществится, это откроет новые горизонты для освоения и развития многочисленных месторождений полезных ископаемых в регионе.