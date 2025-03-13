Defensenews: экономика Германии должна переключиться с производства автомобилей на производство оборонной техники в качестве основного драйвера роста.

Согласно заявлению Федеральной ассоциации немецкой оборонной промышленности (BDSV), германская экономика должна изменить вектор своего развития и переключиться с традиционного автомобилестроения на производство оборонной техники. Эта инициатива получает поддержку от нового правительства ФРГ, которое намерено увеличить военные расходы, и вызывает широкий резонанс на фоне изменений в мировой ситуации.

Три фактора стали основными движущими силами данного курса: во-первых, Европейский Союз утвердил масштабный план по выделению €800 миллиардов на переоснащение вооружённых сил; во-вторых, ухудшившиеся отношения с Соединёнными Штатами — ключевым поставщиком оружия для Европы; в-третьих, системные проблемы немецкого автопропроизводства — некогда главного локомотива страны. Идея переориентации не нова и уже начала реализовываться. Летом прошлого года крупнейший производитель автозапчастей Continental совместно с концерном Rheinmetall подписали меморандум, направленный на решение проблемы трудоустройства уволенных работников автомобильной отрасли. Они намерены обучить их производству запчастей для танков и других видов военной техники. Rheinmetall, который активно вписывается в контекст немецкого автопрома, ранее объявил о планах перепрофилирования своих заводов в Берлине и Нойсе на выпуск преимущественно военной продукции.

Показатели финансовой устойчивости Rheinmetall подтверждают данный тренд: операционная прибыль компании в сегменте обороны за первые девять месяцев 2024 года почти удвоилась до €339 миллионов, тогда как доходы от автомобильного бизнеса уменьшились на 3,8%, составив лишь €74 миллиона. В то же время другие компании также стремятся включиться в этот процесс. Например, Hensoldt — производитель сенсоров и датчиков — объявила о найме 200 сотрудников из Continental и Bosch. Немецко-французская компания KNDS недавно приобретала исторический завод у Alstom для переоснащения его производства под нужды военной техники, включая боевые машины Leopard 2 и Puma.