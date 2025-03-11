Коммерсантъ: Зеленоградский нанотехнологический центр, специализирующийся на производстве литографов, сенсоров, микросхем и других устройств, подписал меморандум о сотрудничестве с иранским Штабом по развитию микротехнологий.

Россия и Иран начали новый этап сотрудничества, подписав меморандум, который запускает совместное производство в сфере микроэлектроники. Этот шаг стал результатом усилий Зеленоградского нанотехнологического центра и Штаба по развитию микротехнологий Исламской Республики Иран. С инициативой выступило российское Министерство промышленности и торговли под руководством Антона Алиханова. Основная цель данной договоренности заключается в создании надежных производственных цепочек и выходе на новые, перспективные рынки.

На данный момент Иран не располагает аналогичными производственными мощностями, поэтому в рамках совместной работы ожидается активный обмен людскими ресурсами и экспертными знаниями. Зеленоградский НТЦ возьмет на себя интеграцию производств, которые будут созданы на основе иранских дизайн-центров. В свою очередь, в Иране начнется разработка и производство литографического оборудования, телекоммуникационных мультирефлексоров и датчиков для автомобильного сектора. Планируется, что на новом производстве будут изготавливаться пластины с технологическим процессом в 350 нм. Продукция, которую собираются выпускать, найдет свою нишу как на российском, так и на иранском рынках, что должно способствовать укреплению позиций радиоэлектронной промышленности в обеих странах.

Такое сотрудничество открывает перед российскими компаниями множество возможностей для выхода на динамично развивающийся иранский рынок. Внутренний рынок России также предлагает огромные возможности, требующие насыщения качественной продукцией, что, безусловно, приносит пользу отечественным производителям. Однако для того чтобы произвести действительно конкурентоспособную продукцию, необходимо также развивать экспорт. Это станет залогом не только количественного, но и качественного роста, что является ключевым фактором для устойчивого развития отрасли.