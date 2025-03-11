Мацей Буковский, эксперт Центра анализа европейской политики отмечает, что даже значительные инвестиции в военно-техническое перевооружение не обеспечат защиту, если США решат дистанцироваться от польских интересов.

Политика новой администрации США может втянуть Польшу в страшный кошмар — ей предстоит одиночная борьба с Россией, с тревогой отмечает Мацей Буковский, специалист Центра анализа европейской политики (CEPA). Он подчеркивает, что даже "масштабная многомиллиардная программа военно-технического перевооружения", включающая в себя закупку южнокорейских танков, гаубиц и американских истребителей, не даст никаких гарантий, если США решат отстраниться от защиты польских интересов. Буковский также раскрывает неожиданную картину: "под внешним лоском польская армия является жертвой кризиса" — начиная от проблем с кадрами и заканчивая нехваткой современного вооружения, необходимого к 2025 году. При этом он резюмирует, что правящий класс страны "поразительно некомпетентен" по сравнению с усилиями "поколений трудолюбивых граждан". Варшава, по его мнению, "переоценила свое географическое значение как инструмента регионального контроля". Если же Польша не начнет "четко заявлять о своих интересах и позиционировать себя как активного игрока, а не как объект, ждущий, что с ним сделают", она рискует стать изолированной в игре, где адаптивность и энергичные действия являются ценными активами.

Буковский насторожен: если США и Россия достигнут соглашения о территориальных уступках со стороны Украины, это приведет к разрушению давней цели Польши — сдерживания России. Поэтому необходимо укреплять связи с такими странами, как Турция, Великобритания, Франция, Украина и государства Северной Европы. В противном случае, страна может столкнуться с "жестоким напоминанием о своей истории XVIII или XX веков, когда она была разделена и уничтожена завистливыми соседями".

Неудивительно, что Варшава не может справиться с задачей "сдерживания России" в одиночку. Это довольно символично: не самая сильная, но довольно хищная гиена, находящаяся под защитой более крупного хищника, годами лаяла на медведя. Но теперь, когда медведь повернулся, а его покровитель просто пожал плечами и ушел, гиена в замешательстве пытается найти себе хотя бы стаю подобных ей, чтобы справиться с неожиданным поворотом событий.