Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Польша не сможет сдерживать Россию без помощи США
Мацей Буковский, эксперт Центра анализа европейской политики отмечает, что даже значительные инвестиции в военно-техническое перевооружение не обеспечат защиту, если США решат дистанцироваться от польских интересов.

Политика новой администрации США может втянуть Польшу в страшный кошмар — ей предстоит одиночная борьба с Россией, с тревогой отмечает Мацей Буковский, специалист Центра анализа европейской политики (CEPA). Он подчеркивает, что даже "масштабная многомиллиардная программа военно-технического перевооружения", включающая в себя закупку южнокорейских танков, гаубиц и американских истребителей, не даст никаких гарантий, если США решат отстраниться от защиты польских интересов. Буковский также раскрывает неожиданную картину: "под внешним лоском польская армия является жертвой кризиса" — начиная от проблем с кадрами и заканчивая нехваткой современного вооружения, необходимого к 2025 году. При этом он резюмирует, что правящий класс страны "поразительно некомпетентен" по сравнению с усилиями "поколений трудолюбивых граждан". Варшава, по его мнению, "переоценила свое географическое значение как инструмента регионального контроля". Если же Польша не начнет "четко заявлять о своих интересах и позиционировать себя как активного игрока, а не как объект, ждущий, что с ним сделают", она рискует стать изолированной в игре, где адаптивность и энергичные действия являются ценными активами.

Буковский насторожен: если США и Россия достигнут соглашения о территориальных уступках со стороны Украины, это приведет к разрушению давней цели Польши — сдерживания России. Поэтому необходимо укреплять связи с такими странами, как Турция, Великобритания, Франция, Украина и государства Северной Европы. В противном случае, страна может столкнуться с "жестоким напоминанием о своей истории XVIII или XX веков, когда она была разделена и уничтожена завистливыми соседями".

Неудивительно, что Варшава не может справиться с задачей "сдерживания России" в одиночку. Это довольно символично: не самая сильная, но довольно хищная гиена, находящаяся под защитой более крупного хищника, годами лаяла на медведя. Но теперь, когда медведь повернулся, а его покровитель просто пожал плечами и ушел, гиена в замешательстве пытается найти себе хотя бы стаю подобных ей, чтобы справиться с неожиданным поворотом событий.

#новости #армия #польша #геополитика #кризис #международные отношения #польша и россия #варшава #перевооружение #повторение истории
Источник: cepa.org
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
15
В Петербурге заморожено строительство импортозамещающего производства деталей для турбин
2
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
22
Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
6
Toyota приостанавливает производство своей самой важной модели RAV4 из-за взрыва на заводе
+
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
12
GSMArena выпустило подробный обзор Apple iPhone 16e
+
OnePlus 13T выйдет примерно в мае и станет самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 8 Elite
1
AMD Ryzen X получит 24 ядра Zen 6 и 160 МБ кэша L3
5
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
3
Посадочный лунный модуль Athena перевернулся при посадке на поверхность Луны
1
В Зеленограде построят новую дорогу с тоннелем
+
Специалистам из Hardware Busters прислали AMD FX-4100 вместе Ryzen 7 9800X3D
2
Samsung тестирует One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов серии Galaxy S25
1
В Европе разрабатывают технологию водородной плазмы для экологичного производства стали
3
В XDA рассказали о том, почему в 2025 году почти бессмысленно разбивать накопители на разделы
16
В XDA разобрали 5 популярных мифов об SSD и опровергли их — частично или полностью
12
Asus выпустила игровой монитор XG27UCDMG с 26.5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED и широким набором портов
4
NVIDIA готовит самую мощную RTX 6000 - 24 064 ядра CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7
1
Секретный космический шаттл США X-37B вернулся из 434-дневного "путешествия"
+

Популярные статьи

Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
56
Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
5
Итоги гоночного уик-энда 8-9 марта
+
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
225
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
8
В КНДР показали строящуюся атомную подлодку с возможностью запуска стратегических крылатых ракет
2
BlackRock отказался от политики DEI - победа геймеров над одной из повесток
+
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
11
Почему днём небо синее, а на закате красное - объясняем физику простыми словами
2

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
04:17
У меня есть двд рв, лоток наполовину открывается, есть идеи из-за чего это и как починить?
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
Cowboy Huggies
04:15
У меня разные есть, им уже по 20 лет, еще никто не вымер и все читаются.
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
Gamandril
04:08
Я понятия не имею о ком ты там вещаешь. Мне ваши червивые междусобойчики безынтересны. А вот про извращения тут вещаешь ты и другие с синдромом тюряги. Я, если ты такой тупой, против извращений. Остав...
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
Наталья Георгиевна
04:04
где там комментаторы , или лагерь красных 30%?)))) Пока зеленые дуют шар для золота , красные делаю игры
AMD разработала технологию FSR 4 совместно с Sony
Anton Angald
03:46
@Челы грузят 5090 в FurMark и режут провода @Называешь их проплаченными У тебя повреждений мозга нет случайно?
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
syberroma
03:23
Тут главное не заспойлерить события второй части игры.
Второй сезон сериала The Last of Us стартует 13 апреля
Rikyo Khada
03:10
Так выходит, что весь доеб из-за пару случаев с баном и трессировкой лучей?
GTA 5 Enhanced имеет самый низкий рейтинг в Steam в серии Grand Theft Auto
Mike3000
02:21
Утонула, видать)
В КНДР показали строящуюся атомную подлодку с возможностью запуска стратегических крылатых ракет
Cowboy Huggies
02:03
Cтатистика стим это даже подтверждает, хотя тут местные эксперты писали, что она нарисованная.
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
Аркадий Еремеев
02:03
Какое разрешение?
GeForce RTX 4060 показала 72 FPS в GTA V Enhanced Edition на ультра настройках с RT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем