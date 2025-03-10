Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Брюссель намерен провести милитаризацию Европы
ТАСС: ЕС согласовал план милитаризации Европы, который должен обеспечить Евросоюзу возможность автономной круговой обороны, но пока не утвердил источники его финансирования.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах стран ЕС увеличить расходы на оборону на 1,5% от валового внутреннего продукта. Эта цифра внушительная и предполагает выделение дополнительно 650 миллиардов евро в течение четырех лет. Есть сомнения, что данный план будет единодушно принят всеми странами Евросоюза, однако это вряд ли станет решающим препятствием. Некоторые европейские государства могут стремиться к его реализации вне рамок ЕС, образовав как формальные, так и неформальные объединения.

Одним из главных сторонников милитаризации Европы является Эммануэль Макрон. Судя по всему, он стремится занять кресло главы ЕС после 2027 года.  Важно помнить, кем именно является президент Франции. На протяжении многих лет он работал инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque, состоял в Социалистической партии и тесно связан с масонскими кругами. Это не конспирологические теории, а факты, которые каждый из вас может легко проверить с помощью обычного поиска в "Яндексе" или Google. Масонство играет значительную роль во французской республике. Например, 8 ноября 2023 года Макрон выступил на 250-летнем юбилее "Великого Востока Франции" и произнес много интересных слов.

Он заявил, что масонство было создано в соответствии с замыслами французского народа и подчеркнул, что его вклад в историю является бесспорным: "Без него Республика не могла бы быть основана. Ложи разума были кузницами наших законов". Макрон также сослался на закон 1905 года, касающийся отделения церкви от государства и даже перефразировал известное выражение "Франция – старшая дочь Церкви", назвав масонство "старшей дочерью Просвещения".

Масонские структуры активно поддерживают леволиберальные инициативы Макрона и той элиты, которая стоит за ним. Это становится особенно актуальным в свете возможного противодействия Трампу, который намерен интегрировать Европу в американский макрорегион с правами колонии. Правая часть общества относится к масонству с неприязнью и выступает против него, в то время как крайние левые, по сути, бойкотируют правые силы. Для того чтобы ослабить нарастающий патриотический подъем, Макрон пытается найти общий язык с консервативно настроенными генералами, что также связано с увеличением военных расходов, поскольку военная элита получит доступ к значительным финансовым ресурсам. 

Это изменение в сторону милитаризации будет иметь свои последствия для мировой экономики, включая и российскую. Ожидается, что спрос на природные ресурсы возрастет, так как предприятия военно-промышленного комплекса являются энергоемкими и увеличение их мощностей потребует больше газа, нефти, а, возможно, и угля. Кроме того, вырастет интерес к черным и цветным металлам.

Тем не менее, сама милитаризация Европы не должна вызывать у россиян опасений. Во-первых, вероятно, что процесс принятия плана затянется на неопределенный срок. Во-вторых, когда мощи европейского ВПК будут расширены, надеемся, с конфликтом на Украине будет покончено. В-третьих, если Европа действительно начнет реализовывать агрессивные действия на востоке, это с большой долей вероятности приведет к ответу в виде ядерного удара, независимо от того, какое количество танков и самолетов будет у европейцев.

#новости #политика #экономика #европа #оборона #макрон #урсула фон дер ляйен #европарламент #европа и россия #масонство
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники научились корректировать данные FARM в жёстких дисках Seagate
+
Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
3
В российских магазинах появились финские часы Suunto Ocean для спорта и дайвинга
7
Toyota приостанавливает производство своей самой важной модели RAV4 из-за взрыва на заводе
+
Великобритания и Италия создадут крупнейший завод по производству тритиевого топлива
+
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
+
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
7
Россия поставит Индии улучшенные и более мощные двигатели для ремоторизации танков Т-72
+
Второй трейлер GTA 6 может выйти в начале апреля, сообщает инсайдер
+
Один из участников Battlefield Labs продемонстрировал геймплей на своём Twitch-канале
1
Названа стоимость всех версий Mitsubishi Outlander 2025 в США
+
Take-Two Interactive подает в суд на сайт для накрутки валюты в GTA Online
4
Вышел MagicBook Pro14 Moonlight White Touch Edition с процессорами Intel Core Ultra 2 поколения
+
В XDA разобрали 5 популярных мифов об SSD и опровергли их — частично или полностью
9
Samsung тестирует One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов серии Galaxy S25
1
В Эстонии разработали уникального робота, который может создавать конструкции на лету
+
Большой скачок качества FSR 4 является достижением AMD и Sony
12
Французский стартап Renaissance разрабатывает упрощенный тип реактора для термоядерного синтеза
+
Первый в мире полномасштабный электрический глайдер вышел в море для испытаний
2
Космический челнок X-37B провел 434 дня на орбите
+

Популярные статьи

История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
21
"TokyoXtremeRacer": еще одна малобюджетная игра с плохой оптимизацией в раннем доступе (обзор)
1
Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004
1
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
25
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
2
Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
+

Сейчас обсуждают

Windmark_
03:07
Лучше и не скажешь )
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
Gamandril
03:02
12900K, Linux. В качестве альтернативы можно винду в виртуалку загнать, но смысла практически нет. Игры и так почти все работают, а платить за прошивку для этих нескольких игр дороже чем за пачку друг...
Microsoft обновила список поддерживаемых процессоров для Windows 11
Windmark_
03:01
Монголы не захватывали Русь .
Украинские военные отступают из Суджи под ударами ВС РФ
Alex Z
02:58
эти помойки в своем стиле. засрали всю страну и продолжают засерать. могли бы выпустить тоже самое, но на Электра колесе. ДБ.
На рынке Индии появился мотоцикл 2025 TVS Ronin по цене 135 000 рупий (138 000 рублей)
Alex Z
02:56
статейку писал хейтер в каждом предложении зависть и ненависть к амуде))
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Ильичёв Святослав
02:54
Партнёры компании Nvidia физически не могут выпустить карту по "рекомендованной" цене. Я постоянно смотрю англоязычных блогеров, и на одной из очередных выставок Linus с канала LinusTechTips разговари...
MSI отказалась от выпуска видеокарт RTX 50 по рекомендованной цене
Hen Burton
02:32
Еще бы на 23 сделали
Asus выпустила игровой монитор XG27UCDMG с 26.5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED и широким набором портов
Кира Вернова
02:30
Да только амеры будут производить в том числе классную и высокотехнологичную продукцию теже процы. А у нас снова будут бегать и думать как залатать новую дырку хоть чем то ( пример тот же автоваз).
США корректируют стратегию, ориентированную на разрушение глобальной экономики
Alex_Str
02:18
Причина давно известна, тот же Майнер в носках рассказывал, да и зарубежные ресурсы, причина в разводке линий, в отсутствии балансировки.
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
Сергей Алексеев
01:50
I7 4770, windows 10 , всё летает
Microsoft обновила список поддерживаемых процессоров для Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем