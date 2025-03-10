ТАСС: ЕС согласовал план милитаризации Европы, который должен обеспечить Евросоюзу возможность автономной круговой обороны, но пока не утвердил источники его финансирования.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах стран ЕС увеличить расходы на оборону на 1,5% от валового внутреннего продукта. Эта цифра внушительная и предполагает выделение дополнительно 650 миллиардов евро в течение четырех лет. Есть сомнения, что данный план будет единодушно принят всеми странами Евросоюза, однако это вряд ли станет решающим препятствием. Некоторые европейские государства могут стремиться к его реализации вне рамок ЕС, образовав как формальные, так и неформальные объединения.

Одним из главных сторонников милитаризации Европы является Эммануэль Макрон. Судя по всему, он стремится занять кресло главы ЕС после 2027 года. Важно помнить, кем именно является президент Франции. На протяжении многих лет он работал инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque, состоял в Социалистической партии и тесно связан с масонскими кругами. Это не конспирологические теории, а факты, которые каждый из вас может легко проверить с помощью обычного поиска в "Яндексе" или Google. Масонство играет значительную роль во французской республике. Например, 8 ноября 2023 года Макрон выступил на 250-летнем юбилее "Великого Востока Франции" и произнес много интересных слов.

Он заявил, что масонство было создано в соответствии с замыслами французского народа и подчеркнул, что его вклад в историю является бесспорным: "Без него Республика не могла бы быть основана. Ложи разума были кузницами наших законов". Макрон также сослался на закон 1905 года, касающийся отделения церкви от государства и даже перефразировал известное выражение "Франция – старшая дочь Церкви", назвав масонство "старшей дочерью Просвещения".

Масонские структуры активно поддерживают леволиберальные инициативы Макрона и той элиты, которая стоит за ним. Это становится особенно актуальным в свете возможного противодействия Трампу, который намерен интегрировать Европу в американский макрорегион с правами колонии. Правая часть общества относится к масонству с неприязнью и выступает против него, в то время как крайние левые, по сути, бойкотируют правые силы. Для того чтобы ослабить нарастающий патриотический подъем, Макрон пытается найти общий язык с консервативно настроенными генералами, что также связано с увеличением военных расходов, поскольку военная элита получит доступ к значительным финансовым ресурсам.

Это изменение в сторону милитаризации будет иметь свои последствия для мировой экономики, включая и российскую. Ожидается, что спрос на природные ресурсы возрастет, так как предприятия военно-промышленного комплекса являются энергоемкими и увеличение их мощностей потребует больше газа, нефти, а, возможно, и угля. Кроме того, вырастет интерес к черным и цветным металлам.

Тем не менее, сама милитаризация Европы не должна вызывать у россиян опасений. Во-первых, вероятно, что процесс принятия плана затянется на неопределенный срок. Во-вторых, когда мощи европейского ВПК будут расширены, надеемся, с конфликтом на Украине будет покончено. В-третьих, если Европа действительно начнет реализовывать агрессивные действия на востоке, это с большой долей вероятности приведет к ответу в виде ядерного удара, независимо от того, какое количество танков и самолетов будет у европейцев.