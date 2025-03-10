В марте 2025 года проект был приостановлен, причины не уточняются, но инициаторы намерены продолжить его реализацию с переносом сроков. Уровень импортозамещения в энергомашиностроении остаётся низким, несмотря на усилия таких компаний, как «Ростех» и «Силовые машины», которые также развивают высокотехнологичное производство.

В России наблюдается активное строительство множества крупных заводов, среди которых особое внимание уделяется восстановлению промышленных мощностей, утерянных после распада Советского Союза. Можно с уверенностью сказать, что отечественный промышленный сектор переживает новый этап своего развития. Несмотря на существующие трудности, за последние годы удачные шаги в области импортозамещения уже принесли весомые результаты. Однако нельзя не отметить, что не всё удаётся сделать мгновенно, и некоторые достижения требуют времени. В феврале прошлого года Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга объявил о планах «Центра разработок С7», входящего в группу S7, построить на территории особой экономической зоны «Парнас» новый завод. Это предприятие займётся производством деталей горячей части газотурбинных двигателей как для наземного, так и для авиационного применения.

На строительство нового завода выделено 2 гектара, в то время как общая площадь всей зоны составляет 24 гектара. Предполагается, что на этом участке будут возведены как производственные, так и административно-бытовые комплексы общей площадью около 9 тысяч квадратных метров. Планируется, что начальные работы стартуют в 2025 году, с запуском первой очереди в 2027 году и второй — в 2028 году.

В рамках этого предприятия будут выпускаться лопатки, которые предназначены как для ремонта, так и для производства наземных установок и авиадвигателей. Кроме того, новая продукция предполагается для использования при ремонте действующих в России импортных газотурбинных установок от таких компаний, как General Electric и Siemens. Среди потенциальных клиентов отмечаются такие предприятия, как «ОДК-Климов», «ОДК-Кузнецов», «Салют», «Силовые машины» и другие.

Однако в марте 2025 года издание «Ведомости» сообщило о приостановке строительства нового завода. Хотя конкретные причины заморозки проекта стоимостью 7,4 миллиарда рублей не уточняются, известно, что инициатор проекта всё же намерен продолжать его реализацию, хотя и с переносом сроков. При этом неизвестно, когда именно начнётся строительство. Генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов отметил, что уровень импортозамещения в энергомашиностроении, к сожалению, остаётся низким, несмотря на активные мероприятия, проводимые, в первую очередь, такими организациями, как «Ростех» и АО «Силовые машины». Последние, например, в 2023 году запустили уникальное высокотехнологичное производство литых лопаток для газовых турбин, инвестировав в проект около 6 миллиардов рублей.

На данный момент в России функционирует примерно полсотни предприятий, занимающихся производством оборудования для энергетической отрасли. Тем не менее, как отмечает эксперт, зависимость от иностранных вендоров, ушедших с российского рынка, при производстве газовых турбин остаётся на уровне 70%. Это подчеркивает необходимость дальнейшего развития и укрепления отечественного производства в данной области.