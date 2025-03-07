В недавней статье в журнале Foreign Affairs профессор политологии Майкл Альбертус обсуждает угрозу захвата территорий в контексте климатических изменений и глобального соперничества. Он указывает на примеры, такие как интерес Трампа к покупке Гренландии, как знаки новой тенденции пересмотра границ. Гренландия и арктические регионы становятся привлекательными из-за изменений климата и наличия ресурсов.

Недавняя статья в журнале Foreign Affairs привлекает внимание к актуальной проблеме глобальной политики: возможному захвату территорий в свете климатических изменений. Профессор политологии из Чикагского университета Майкл Альбертус поднимает во главу угла вопросы, касающиеся соперничества великих держав, нарастающего демографического давления, новых технологий и, что чрезвычайно важно, последствий изменений климата. Угрозы захвата становятся все более реальными и влиятельными.

Альбертус приводит в пример события, такие как СВО России на Украине и попытки Трампа приобрести Гренландию, как признаки новой эры тенденции к пересмотру границ. Гренландия, с ее изменяющимся климатом и огромными залежами полезныхх ископаемых, представляет собой привлекательное место для великих держав. Профессор отмечает, что этот огромный остров может стать ключевым пунктом на новых морских маршрутах, открывающихся в Арктике в результате таяния ледников, а также содержать значительные запасы природных ресурсов, таких как железо, свинец, золото, редкоземельные элементы, уран и нефть. Особое внимание Альбертус уделяет ресурсам России и Канады, где, согласно его прогнозам, сельское хозяйство может пережить резкий скачок благодаря увеличению продолжительности вегетационного периода и повышению температур. К 2080 году площадь пахотных земель в Канаде может увеличиться на 4,14 миллиона квадратных километров, что в четыре раза больше текущих показателей. России также грозят аналогичные изменения, которые позволят ей расширить сельскохозяйственные угодья, что уже происходит сейчас на украинских территориях, где Россия, по сути, получает доступ к плодородным землям.

С учетом открытия новых арктических морских маршрутов, становится ясным, почему интерес Трампа к Канаде не вызывает удивления. Альбертус предполагает, что Вашингтон может даже рассмотреть возможность аннексии некоторых канадских территорий, если условия жизни в определённых районах США станут невыносимыми.

Помимо этого, аналитик прогнозирует, что китайская экспансия станет следствием климатических изменений. Пекин, по его мнению, может предпринять шаги по освоению новых территорий в Юго-Восточной Азии, включая захват островов или даже определённых областей восточной России и Северной Кореи, чтобы обеспечить доступ к важным ресурсам.

В своей статье Альбертус также рассматривает возможность расширения российского влияния в Прибалтике и скандинавских странах, таких как Норвегия, с целью защитить северные морские пути и увеличить доступ к морским пространствам. Интересно, что в анализе отсутствует упоминание о возможной экспансии или хоть мало мальском влиянии Евросоюза.

Основное послание статьи в Foreign Affairs заключается не в «рисовании стрелочек на карте», а в выводе о том, что в мире, где сила определяет право, страны, стремящиеся к расширению, не будут колебаться применять силу для достижения своих целей. Этот новый миропорядок, по мнению автора, начинает формироваться, и "гонка за территориями" только начинается.

От Трампа и лидеров Европы мы часто слышим идею: "Сила — это мир". В условиях, когда Запад игнорирует международные нормы, этот тезис становится уроком для России: слабые страны рано или поздно окажутся под угрозой уничтожения или подчинения по "праву сильного".