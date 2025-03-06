Столичные власти Москвы выбрали концессионеров для реализации двух крупных дорожных проектов общей стоимостью около 185 миллиардов рублей. Основные участники — компании, связанные с Газпромбанком и ВТБ.

Столичные власти приняли решение о выборе концессионеров для осуществления двух крупных дорожных проектов, общая стоимость которых составляет приблизительно 185 миллиардов рублей. Среди претендентов были компании «Нацпроектстрой» и «Автобан», однако предпочтение было отдано фирмам, связанным с Газпромбанком и ВТБ. Представители этих банков подтвердили информацию о своем избрании.

Одним из ключевых объектов является трасса, которая протянется от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы, ее длина с учетом развязок составит более 22 километров и будет иметь от четырех до шести полос. Дорога стартует от станции метро «Войковская» и движется на юг вдоль линий Московского центрального кольца, направляясь в сторону ММДЦ «Москва-Сити». Строительство этой автомагистрали сопряжено с рядом сложностей, включая плотную застройку района и необходимость переноса множества инженерных коммуникаций. Именно это и обуславливает высокую стоимость проекта, которая составит почти 155 миллиардов рублей. В Газпромбанке, являющимся совладельцем компании «Дороги Москвы — Магистральная», уточняют, что итоговые затраты могут достигнуть 200 миллиардов рублей, что эквивалентно 9 миллиардам рублей за километр. Ожидается, что движение по новой дороге откроется уже летом 2028 года.

На юге столицы аналогичный проект реализует «дочка» ВТБ — ООО «Столичная магистраль Юг». В рамках этой инициативы, сумма которой составляет чуть менее 32 миллиардов рублей, будет возведена дорога от улицы Трофимова (ТТК) до Севастопольского проспекта. Данная трасса соединит территорию бывшей промзоны ЗИЛ, которая активно застраивается, с южными районами города, минуя Третье транспортное кольцо. Интересно, что подобный проект можно встретить в Генплане 2010 года, хотя тогда дорога была чуть короче и соединялась с Севастопольским проспектом не в районе улицы Дмитрия Ульянова, а ближе к улице Винокурова.

Новая магистраль, где также предусмотрены четыре-шесть полос, будет иметь протяженность около 11 километров, включая выезды. Проект предполагает строительство трех развязок — в районе улицы Трофимова, а также на пересечениях с Варшавским шоссе и Севастопольским проспектом, а также двух путепроводов через соединительные железнодорожные линии и Варшавское шоссе, не говоря уже о двух мостах через реки Москва и Коршуниха.

Местные жители неоднократно высказывали протест против строительства дороги, особенно те, чьи дома расположены вдоль улицы Академика Векшинского. Граждан беспокоит не только возможное увеличение уровня шума и ущерб экологии в виде загрязнения воздуха, но и то, что трасса пройдет в непосредственной близости от природного парка «Коршуниха», который представляет собой небольшую оазис дикой природы в черте мегаполиса и любимое место для отдыха многих москвичей.

Существует опасение, что грядущие строительные работы и последующая эксплуатация дороги нанесут вред этому уголку природы, ограничив доступ к парку и, возможно, приведут к ликвидации «Тропы здоровья», построенной в 2019 году. Кроме того, согласно некоторым документам, обнародованным в предыдущем десятилетии, намечалось создать в долине реки Коршуниха особо охраняемую территорию. Некоторые жители выступают не против проекта в целом, осознавая потребность в развитии транспортной инфраструктуры, а лишь против предложенной трассировки, которая, к слову, пока не получила официального утверждения. По мнению противников, дорогу можно было бы проложить немного севернее парка, через промышленную зону, именно такова была задумка согласно Генплану 2010 года.

Не стоит забывать, что мэр Москвы Сергей Собянин в прошлом году анонсировал три дорожных проекта. В дополнение к вышеупомянутым двум, речь шла о планах по строительству дороги, соединяющей Живописную улицу с улицей Свободы на северо-западе столицы. Эта инициатива вызвала наибольшее количество нареканий со стороны москвичей, и в итоге власти решили отказаться от ее реализации, по крайней мере, на данный момент.