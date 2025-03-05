Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Россияне стали предпочитать автомобили "параллельного импорта" китайским автомобилям
В последние годы российские потребители автомобилей все чаще выбирают модели, поставляемые по схеме параллельного импорта. Наиболее популярными брендами стали Hyundai, Kia, Toyota и BMW.

Предпочтения российских потребителей в автомобильной сфере все больше смещаются от китайских автомобилей в сторону определенных моделей и брендов "традиционного рынка". В последние годы наблюдается массовый переход к автомобилям, доставляемым по схеме параллельного импорта. Невозможно игнорировать слухи о возможном завершении «параллельных» поставок, но факты говорят сами за себя. На вершине рейтинга наиболее востребованных параллельных иномарок находятся такие титулованные марки, как Hyundai, Kia, Toyota и BMW, и, похоже, что спрос на эти автомобили продолжит расти.

Наиболее популярной моделью среди корейских автомобилей стал Hyundai Tucson 2024–2025 годов. Этот кроссовер уже успел завоевать симпатии российских водителей благодаря хорошо изученным нюансам эксплуатации и обслуживания. Более того, последняя генерация Tucson отличается поразительно привлекательным дизайном, что особенно важно, когда речь идет о покупке машины по параллельному импорту. Hyundai Tucson 2024–2025 годов оснащён полным приводом и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Под капотом у этого автомобиля располагается двухлитровый двигатель G4NL, который отличается простотой в обслуживании и отсутствием сложных технологических решений. У двигателя присутствует система охлаждения поршней с помощью масла и по две форсунки на каждый цилиндр. Для работы ему необходим бензин марки А-92.

Четвёртое поколение Hyundai Tucson доступно в российских автосалонах как в обновлённой, так и в прошлой версиях. Эти версии идентичны по техническим характеристикам, различаются лишь ценой. В настоящий момент стоимость Tucson составляет около 4,4 миллиона рублей.

На втором месте среди популярных корейских брендов находится Kia Sportage, который фактически представляет собой «брат-близнец» Hyundai Tucson. Отличия между ними незначительные, в основном это касается дизайна. Kia Sportage также оборудован полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 150 лошадей, а автоматическая трансмиссия — корейская и шестиступенчатая.

В некотором смысле Sportage уступает Tucson по уровню популярности, что подчеркивается его ценой — до 5 миллионов рублей с двухлетней дилерской гарантией. Однако стоит учитывать, что большинство автомобилей привозятся из Китая, где они собираются с высокой степенью локализации. Оригинальные корейские версии найти довольно сложно.

Среди основных плюсов Kia Sportage можно выделить простоту в ремонте и доступность запчастей. Среди недостатков — более сложная перепродажа китайской версии автомобиля по сравнению с Tucson. Toyota Camry, классический представитель бизнес-сегмента, по-прежнему остаётся одним из самых востребованных японских автомобилей. На рынке в основном представлены машины возраста 1,5-2 года с бензиновым двигателем объёмом 2 литра и мощностью 170 л.с., а также вариаторной коробкой передач. Эти автомобили везут, как правило, из Японии, ОАЭ и США. На рынке встречаются и модели, произведённые в Китае, но чаще всего это гибридные версии. Гибрид — это, конечно, хорошо, поскольку он обеспечивает высокий уровень комфорта и хорошую экономичность, но многие россияне с сомнением относятся к надёжности китайских гибридов Toyota Camry. Поэтому наиболее привлекательными считаются автомобили с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Реальная цена на такую модель составляет 5,5 миллиона рублей, но за те же деньги можно приобрести более интересную гибридную версию в максимальной комплектации.

Несмотря на постоянно высказываемую критику, популярность BMW X5 стремительно растёт. Многие автовладельцы отдают предпочтение этому бренду, считая, что переплата — это цена за настоящую немецкую автомобильную культуру. Модели X5 с дизельным двигателем объёмом 3 литра и мощностью 286 л.с. пользуются наибольшим спросом и предлагаются с полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На данный момент это актуальная версия, которую поставляют в ограниченных количествах под заказ, и раскупается она за считанные дни. При этом цена на BMW X5 превышает 16 миллионов рублей. Новый дизельный автомобиль, должен прослужить как минимум 350-400 тысяч километров, но стоит учесть, что BMW X5 характеризуются высокой сложностью и стоимостью обслуживания.

Также стоит упомянуть о Škoda Kodiaq, который вполне может стать достойной альтернативой Toyota Camry. Автомобили этого чешского бренда собираются в Европе, что обеспечивает высокое качество. Поэтому спрос на параллельно ввозимые Škoda Kodiaq продолжает расти. Однако в данный момент в салонах представлены преимущественно автомобили предыдущего поколения 2021 года. Наибольшей популярностью пользуется конфигурация с двухлитровым двигателем TSI мощностью 180 л.с. и роботизированной коробкой DSG7. Хотя трансмиссия называется DSG, фактически это китайская лицензионная версия известной технологии.

Данный двухлитровый мотор способен обеспечить минимум 300 тысяч километров пробега, а запасные части для автомобиля легко доступны, что делает его более привлекательным по сравнению с другими европейскими автомобилями.

#новости #автомобили #китайские автомобили #toyota camry #паралельный импорт #kia sportage #bmw x5 #hyundai tucson #потребительский интерес #škoda kodiaq
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
14
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
1
Строительство дублера самого длинного тоннеля России начнется в мае 2025 года
+
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
3
В XDA рассказали о 6 причинах не переживать о высокой температуре процессора
2
DeepSeek представила высокопроизводительную файловую систему 3FS с открытым исходным кодом
4
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
40
GTA 5 Enhanced будет весить в Steam на 22Gb меньше, чем GTA 5 Legacy
2
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
12
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10Б
5
Windows 11 теперь показывает загрузку процессора по-новому
3
Генератор видео Sora появился в ChatGPT
+
Иран стал поставлять Турции туркменский газ
+
API Vulkan начал превосходить CUDA в машинном обучении
2
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
Следствие установило, что санкционные ускорители NVIDIA могли попасть к DeepSeek через Сингапур и Малайзию
+
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
2
Видеокарты AMD Radeon RX 9000 и более поздние будут официально поддерживать только режим UEFI
2
База данных CPU-Z Validator предупреждает владельцев видеокарт GeForce RTX 50 об отсутствующих ROP
+
Ulefone анонсировала защищённые Armor 34 Pro, 33 Pro с батареей 25500 мАч и Armor Mini 4 с кнопками
+

Популярные статьи

На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
4
МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
17
"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
8
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
17
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
95
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
143
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
19
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
21

Сейчас обсуждают

Gamandril
04:49
Опять показалось про таблетки что-то. Но я наркоту жрать не собираюсь чтобы чувствовать себя хорошо когда пустое место со мной разговаривает и пытается как-то задеть. Советы пустого места останутся пр...
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
Ohotnik 2142
04:45
Не могу его советовать. Имею в наличии и дешёвые кулера от нн-китайцев, так и Flydigi B5X в паре с Red Magic Cooler 5 Pro. И "Красная Магия" на заявленных 36Вт не выходит никогда, тошнит я на 24-25Вт....
Представлено устройство охлаждения смартфонов Redmagic Cooler 5 с мощностью 30 Вт
AndreySE-VL
04:41
Что он там выразил?! Пускай Зеленский на коленях ползет до Вашингтона.
Зеленский выразил сожаление о произошедшем в Белом доме
Cowboy Huggies
04:40
Аналоговнетный старлинк, нужно только подождать.
Nvidia подтвердила задержку выхода GeForce RTX 5070 Founders Edition
lewile
04:27
Опаньки, а Вы пахан местный по ходу? Преды тут раскидываете, всё прям обосрались .. Данте хоть что-то пишет, хоть это порой дичь редкостная, а Вы кроме как преды раздавать что делаете? Да, да по айпи ...
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
Роман Семенихин
04:26
Сейчас минимум в 60 играют. У тебя тормоза
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Anton Пыль
04:13
Утешай себя и дальше. Амд как лепили брак, так и лепят. Та же история с видяхами, там вообще драйвера уже 25 лет как кривые 😁 Ну любите вы мазахизм, ну любите пожалуйста, только хорошо бы молча) Фана...
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
Александр Мухин
04:11
Не мемибайт, а мебибайт. Странно, что их обычно не различают на письме, хотя сейчас все чаще пишут MiB и GiB.
DeepSeek представила высокопроизводительную файловую систему 3FS с открытым исходным кодом
nonses84
04:03
Куртка понимает , что не может нормально конкурировать в среднем сегменте и что цены с потолка уже нельзя брать.
Nvidia подтвердила задержку выхода GeForce RTX 5070 Founders Edition
Андрей Сергеевич
03:57
Стоило США тормознуть поставки вооружения, а главное - ракет для ПВО, как Зеля тут же начал намекать на запрет применения ракет. Хитрый, как трехлетний малыш.
Зеленский выразил сожаление о произошедшем в Белом доме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем