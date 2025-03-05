В последние годы российские потребители автомобилей все чаще выбирают модели, поставляемые по схеме параллельного импорта. Наиболее популярными брендами стали Hyundai, Kia, Toyota и BMW.

Предпочтения российских потребителей в автомобильной сфере все больше смещаются от китайских автомобилей в сторону определенных моделей и брендов "традиционного рынка". В последние годы наблюдается массовый переход к автомобилям, доставляемым по схеме параллельного импорта. Невозможно игнорировать слухи о возможном завершении «параллельных» поставок, но факты говорят сами за себя. На вершине рейтинга наиболее востребованных параллельных иномарок находятся такие титулованные марки, как Hyundai, Kia, Toyota и BMW, и, похоже, что спрос на эти автомобили продолжит расти.

Наиболее популярной моделью среди корейских автомобилей стал Hyundai Tucson 2024–2025 годов. Этот кроссовер уже успел завоевать симпатии российских водителей благодаря хорошо изученным нюансам эксплуатации и обслуживания. Более того, последняя генерация Tucson отличается поразительно привлекательным дизайном, что особенно важно, когда речь идет о покупке машины по параллельному импорту. Hyundai Tucson 2024–2025 годов оснащён полным приводом и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Под капотом у этого автомобиля располагается двухлитровый двигатель G4NL, который отличается простотой в обслуживании и отсутствием сложных технологических решений. У двигателя присутствует система охлаждения поршней с помощью масла и по две форсунки на каждый цилиндр. Для работы ему необходим бензин марки А-92.

Четвёртое поколение Hyundai Tucson доступно в российских автосалонах как в обновлённой, так и в прошлой версиях. Эти версии идентичны по техническим характеристикам, различаются лишь ценой. В настоящий момент стоимость Tucson составляет около 4,4 миллиона рублей.

На втором месте среди популярных корейских брендов находится Kia Sportage, который фактически представляет собой «брат-близнец» Hyundai Tucson. Отличия между ними незначительные, в основном это касается дизайна. Kia Sportage также оборудован полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 150 лошадей, а автоматическая трансмиссия — корейская и шестиступенчатая.

В некотором смысле Sportage уступает Tucson по уровню популярности, что подчеркивается его ценой — до 5 миллионов рублей с двухлетней дилерской гарантией. Однако стоит учитывать, что большинство автомобилей привозятся из Китая, где они собираются с высокой степенью локализации. Оригинальные корейские версии найти довольно сложно.

Среди основных плюсов Kia Sportage можно выделить простоту в ремонте и доступность запчастей. Среди недостатков — более сложная перепродажа китайской версии автомобиля по сравнению с Tucson. Toyota Camry, классический представитель бизнес-сегмента, по-прежнему остаётся одним из самых востребованных японских автомобилей. На рынке в основном представлены машины возраста 1,5-2 года с бензиновым двигателем объёмом 2 литра и мощностью 170 л.с., а также вариаторной коробкой передач. Эти автомобили везут, как правило, из Японии, ОАЭ и США. На рынке встречаются и модели, произведённые в Китае, но чаще всего это гибридные версии. Гибрид — это, конечно, хорошо, поскольку он обеспечивает высокий уровень комфорта и хорошую экономичность, но многие россияне с сомнением относятся к надёжности китайских гибридов Toyota Camry. Поэтому наиболее привлекательными считаются автомобили с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Реальная цена на такую модель составляет 5,5 миллиона рублей, но за те же деньги можно приобрести более интересную гибридную версию в максимальной комплектации.

Несмотря на постоянно высказываемую критику, популярность BMW X5 стремительно растёт. Многие автовладельцы отдают предпочтение этому бренду, считая, что переплата — это цена за настоящую немецкую автомобильную культуру. Модели X5 с дизельным двигателем объёмом 3 литра и мощностью 286 л.с. пользуются наибольшим спросом и предлагаются с полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На данный момент это актуальная версия, которую поставляют в ограниченных количествах под заказ, и раскупается она за считанные дни. При этом цена на BMW X5 превышает 16 миллионов рублей. Новый дизельный автомобиль, должен прослужить как минимум 350-400 тысяч километров, но стоит учесть, что BMW X5 характеризуются высокой сложностью и стоимостью обслуживания.

Также стоит упомянуть о Škoda Kodiaq, который вполне может стать достойной альтернативой Toyota Camry. Автомобили этого чешского бренда собираются в Европе, что обеспечивает высокое качество. Поэтому спрос на параллельно ввозимые Škoda Kodiaq продолжает расти. Однако в данный момент в салонах представлены преимущественно автомобили предыдущего поколения 2021 года. Наибольшей популярностью пользуется конфигурация с двухлитровым двигателем TSI мощностью 180 л.с. и роботизированной коробкой DSG7. Хотя трансмиссия называется DSG, фактически это китайская лицензионная версия известной технологии.

Данный двухлитровый мотор способен обеспечить минимум 300 тысяч километров пробега, а запасные части для автомобиля легко доступны, что делает его более привлекательным по сравнению с другими европейскими автомобилями.