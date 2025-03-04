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gotreksson
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
Новости Молдовы: в Эстонии приостановил работу крупнейший в стране целлюлозный завод Estonian Cell на фоне резкого роста цен на электроэнергию, вызванного выходом страны из единой энергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва).

В феврале 2025 года одно из крупнейших предприятий страны оказалось в трудной ситуации, приостановив свою деятельность из-за убытков. Другой значимый проект также стал невозможен для реализации полностью, поскольку существует проблема, возникшая на фоне государственной политики. В данном контексте речь идет об Эстонии и ее выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ, которое просуществовало почти 25 лет, совместно с Литвой и Латвией.

Это решение не было неожиданным, поскольку к нему долго шли. Прибалтийские государства объявили о своем намерении еще в 2017 году. С тех пор была проведена масштабная работа, хотя и недостаточная, как показывает практика. Окончательный разрыв с БРЭЛЛ и синхронизация с энергосистемой Центральной Европы ENTSO E состоялись 8 февраля. Ужасная картина сложилась в Кунде, где всего через три дня после разрыва целлюлозный завод Estonian Cell, являющийся крупнейшим потребителем электроэнергии в стране, остановил производство. Причиной тому стало резкое удорожание тарифов на электроэнергию. На начале 2025 года тарифы достигли рекордной отметки в €184 за мегаватт-час, что почти в два с половиной раза превышает уровень февраля прошлого года, когда они составляли €75,5. На заводе, который ежегодно производит 170 тысяч тонн осиновой целлюлозы, внимательно прослеживают изменения в цене, надеясь на возможность возобновления работы. Однако руководство не исключает возможности ухода с эстонского рынка, поскольку дальнейшее производство может стать экономически нецелесообразным, учитывая, что Estonian Cell принадлежит австрийской Heinzel Group.

Похожая ситуация сложилась и на востоке Эстонии, в Нарве, где 19 февраля открыли завод магнитов NPM Narva. Этот проект рассчитывает стать промышленным гигантом, потребляющим больше электроэнергии, чем сам город с населением более 60 тысяч человек. Но исполнять свои планы в полном объеме также не удастся по тем же причинам, связанным с ценами на электроэнергию.

Инициаторы надеются, что к 2027 году условия изменятся к лучшему, что позволит выпускать 2000 тонн продукции в год и завоевать лидирующие позиции на европейском рынке. Тем не менее, некоторые эксперты выражают пессимизм, отмечая, что высокие цены на электричество могут привести к тому, что производство окажется невыгодным. Не исключено, что ситуацию удастся прояснить в ближайшие месяцы, и для завода могут быть предложены более выгодные тарифы. Так или иначе, после отключения от БРЭЛЛ и перехода в энергетическую систему Европы, странам Балтии предстоит столкнуться с серьезными вызовами.

Россия также начала подготовку к этим изменениям еще в прошлом десятилетии. Калининградская область, в которой находятся важнейшие предприятия и где в 2025 году планируется запустить первую в стране высокотехнологичную гигафабрику, стоит на пороге изоляции. Чтобы избежать возможных проблем, были реализованы различные энергетические проекты.

В частности, в 2018 году в Гусеве была введена в эксплуатацию газотурбинная Маяковская ТЭС мощностью 160 МВт. В следующем году аналогичная станция мощностью 161 МВт начала свою работу в Советске — Талаховская ТЭС. А в 2019 году была завершена Прегольская ТЭС в Калининграде с мощностью 463 МВт, оборудование которой полностью состоит из отечественных компонентов. При строительстве использовались современные технологии, что позволит значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

В 2020 году была сдана Приморская ТЭС в Светлом, имеющая мощность 195 МВт и состоящая из трех паросиловых блоков, все оборудование для которой также произведено в России. В общей сложности на реализацию этих энергетических проектов было потрачено более 100 миллиардов рублей.

#новости #промышленность #энергетика #производство #эстония #тарифы #брэлл #тэс #нарва #целлюлозный завод
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