На западе Москвы планируется строительство небоскреба с архитектурой, напоминающей башню Саурона из «Властелина колец». В центре концепции — «всевидящее око» в виде подсвеченного отверстия на верхнем уровне.

На западе Москвы запланировано возведение небоскреба с необычайной архитектурой, форма которого вызывает ассоциации с известной башней Саурона из «Властелина колец». Эта параллель не случайна, ведь в центре концепции здания, согласно замыслу архитекторов, находится своеобразное «всевидящее око» — отверстие с подсветкой на верхнем уровне конструкции. Хотя авторы проекта вряд ли намеревались сделать прямую отсылку к произведению Толкиена, такая аналогия возникает естественным образом. С мнением о смелом архитектурном решении KAMEN Architects согласен и Антон Попов, руководитель архитектурного бюро «Технологии дизайна», который описал этот проект как противоречивый и эмоциональный. Он отметил, что такая эстетика отвечает современным тенденциям в архитектуре столицы. Неофициальным символом этой новой вектора стало здание ЖК «Бадаевский», известное своей конструкцией на «ножках». Десять лет назад подобная идея казалась фантастикой, но благодаря значительному развитию технологий мы сегодня наблюдаем рост таких неожиданных проектов. Тем не менее, по словам эксперта, согласно опубликованным рендерам из Телеграм-канала «Недвижимость инсайды», высота нового 160-метрового небоскреба, который планируется построить на улице Мневники, 8 (73-й квартал), не стыкуется с характерным для этого района низким строительством. Здесь преобладают старые пяти- и восьмиэтажные дома. Вскоре в этом районе появится несколько новых жилых комплексов, таких как Jois (58 этажей) и Level (64 этажа), однако, как считает Попов, даже они не смогут кардинально изменить атмосферу местности.

По мнению эксперта, новый небоскреб от KAMEN Architects будет более органично смотреться в этом контексте только через пять лет. Он также выразила сомнение в том, что власти одобрят проект в прежнем виде; результаты обсуждений станут известны совсем скоро. Возвращаясь к идее самих архитекторов, нужно отметить, что «вырезанную» часть высотного здания планируется расположить в непосредственной близости от самого небоскреба. Ожидается, что круглая структура будет превращена в комплекс с торговыми и развлекательными возможностями, а также зонами для отдыха на крыше.

Район Хорошево-Мневники начал активно застраиваться в конце 1950-х годов, и тогда основное внимание уделялось строительству пяти- и восьмиэтажных панельных домов. За последние годы здесь реализуется все больше проектов комплексной застройки, в том числе в рамках масштабной инициативы «Большой Сити». Согласно планам, к 2035 году территория, ранее занимаемая промзонами между Ленинградским и Кутузовским проспектами, будет полностью освоена. Этот проект охватывает территории сразу пяти столичных районов, включая Хорошево-Мневники, и, похоже, создает совершенно новый облик.