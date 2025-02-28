С августа 2023 года Центральный Банк России повысил ключевую процентную ставку с 7,5% до 12%, что вызвало значительный интерес к финансовым вопросам, особенно в сфере недвижимости. Олег Дедков, управляющий партнер «Живой комплекс LES», отметил, что высокая ставка негативно сказывается на рынке, приводя к стагнации. Для восстановления строительной отрасли необходимо снижение стоимости заемных средств, так как около половины объектов покупается в кредит.

Практически каждый месяц жители России ожидают свежих новостей о решении Центрального банка по ключевой процентной ставке. С августа 2023 года, когда Центробанк повысил ставку с 7,5% до 8,5%, а затем и до 12%, эта тема продолжает занимать умы людей. Интерес к финансовым вопросам связан с множеством факторов и аспектов.

О том, какие перспективы ожидают рынок недвижимости на фоне решений Центробанка, поделился своим мнением Олег Дедков, управляющий партнер «Живой комплекс LES». Он отметил, что ключевая ставка существенно влияет на цены и на продукты повседневного спроса, и на инвестиционные направления. Ведущими факторами остаются условия по кредитам и рост цен на недвижимость. При ключевой ставке в 21% рынок оказался в состоянии стагнации. Чтобы вывести строительную отрасль из этого застоя, требуется устойчивая тенденция к понижению стоимости заемных средств. Это важно, ведь примерно половина всех объектов недвижимости в России покупается с использованием кредитных ресурсов.

Наиболее сложная ситуация сейчас у крупных игроков, имеющих в своем портфеле разрешения на строительство сотен тысяч квадратных метров. Они тоже предпочитают выжидательную позицию, ожидая снижения ставок по кредитам. Для крупных девелоперских проектов успех обуславливается динамикой продаж, которая в настоящее время остается на низком уровне, и каких-либо позитивных изменений в обозримом будущем не предвидится.

Доступная ипотека находится в состоянии замороженности. Ощутимого роста в этой сфере в ближайшее время не стоит ожидать. Ожидается, что предельный рост цен на «массовую» недвижимость составит 5–10% в год при ключевой ставке и реальном уровне инфляции выше 20%. Тем не менее, текущее состояние может позитивно сказаться на рынке премиальных новостроек, так как для них высокая ключевая ставка выше 20% создает гарантии стабильного спроса. Обеспеченные россияне гораздо больше доверяют квадратным метрам, чем депозитам в банках.

Стабильность недвижимости как инвестиционного актива становится своеобразным «спасательным кругом» для сектора. По сути, это единственное, что позволяет строительным проектам не тонуть. Существует также небольшой процент альтернативных сделок, когда приобретение новой недвижимости осуществляется за счёт продажи старой.

Для многих российских частных инвесторов квадратные метры всегда были более понятными и, по многим показателям, более надежными, чем ценные бумаги или иные финансовые инструменты. В результате, в настоящее время недвижимость в двух столичных агломерациях и на Черноморском побережье воспринимается как «голубые фишки» на этом рынке, что подчеркивает её привлекательность для инвестирования.