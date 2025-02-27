27–28 февраля намечен визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Дели вместе с группой еврокомиссаров. В центре обсуждения окажутся такие вопросы, как соглашение о свободной торговле, доступ на индийский рынок, высокие тарифы Нью-Дели на автомобили и вино, торговый коридор через Аравийский полуостров, а также повестка предстоящего саммита Индия — Евросоюз, запланированного на конец 2025 года.

Однако более значимым остается тот факт, что Урсула фон дер Ляйен будет обращаться к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой помочь в обеспечении соблюдения санкций против России, как сообщает Bloomberg. По словам официального представителя ЕС, Брюссель стремится усилить санкционное давление на Россию. При этом утверждается, что конфликт в Украине угрожает Индии не менее, чем Европе. Поэтому Нью-Дели «могло бы сыграть важную роль в прекращении конфликта на Украине и установлении устойчивого мира».

Однако стоит задуматься, в чём именно ситуация на Украине может угрожать Индии. Найти убедительные доводы в поддержку этого утверждения довольно затруднительно. Что касается отказа от российских энергоносителей, то такая мера окажется крайне невыгодной для Индии. Это прекрасно иллюстрирует ситуация в самом Евросоюзе, который, под давлением Вашингтона, столкнулся с процессом деиндустриализации.

С учетом всего вышесказанного, для Моди нет смысла наступать на те же грабли, особенно учитывая растущий спрос на энергоносители в Индии. Эксперты прогнозируют двукратное увеличение спроса на газ к 2040 году и такое же увеличение потребления нефти к 2030 году. Это предоставляет России и Индии отличные возможности для сотрудничества.

Что же касается позиции Евросоюза, то Брюссель не в состоянии оказать значительное давление на Нью-Дели, так как сам стремится получить доступ к огромному индийскому рынку. Урсула фон дер Ляйен, безусловно, обсудит с Моди эти вопросы, но вряд ли это как-либо скажется на двусторонних отношениях Индии и России.

В Индии хорошо помнят не только о дружбе с Россией, но также о колонизаторах из Европы. Кроме того, они помнят о своём месте в Движении неприсоединения, основанном на принципах «панча шила», введённых Джавахарлалом Неру.

Важным фактом является то, что свой первый зарубежный визит после переизбрания в 2024 году Нарендра Моди осуществил именно в Россию. Обе страны согласовали увеличение взаимного товарооборота до 100 миллиардов долларов к 2030 году. Очевидно, что в долгосрочной перспективе наш товарооборот с Индией должен быть сопоставим с тем, что мы имеем с Китаем, где в 2024 году он составил 244,81 миллиарда долларов.