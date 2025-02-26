Дорога должна была соединить Живописную улицу и улицу Свободы, проходя через природно-исторический парк Москворецкий, что вызвало опасения о нарушении охраняемых природных территорий.

Строительство дороги длиной почти 8 километров было оценено в более чем 50 миллиардов рублей. Инициатива по созданию этого проекта была выдвинута мэром Москвы Сергеем Собяниным еще летом прошлого года, когда был объявлен конкурс на выбор подрядчика. Однако практически сразу же местные жители и экологи выразили существенную критику в адрес этого решения. Как результат, в феврале 2025 года в Москомархитектуре сообщили, что власти решили пока приостановить реализацию данного проекта.

Предполагалось, что новая дорога соединит на северо-западе Москвы Живописную улицу с улицей Свободы, проходя через Щукинский полуостров и территорию экопарка Primavera. Основной целью было улучшение транспортной доступности этой части города. Высокая стоимость проекта — около 6,5 миллиарда рублей за каждый километр — объясняется необходимостью возведения двух мостов через реку Москва и путепровода над железнодорожными путями Рижского направления. Магистраль планировалось строить с изначальной идеей привлечения частных инвестиций, предполагая, что проезд по ней будет платным. По прогнозам, трафик должен был составить примерно 46 тысяч автомобилей в сутки. В прошлом году с этой целью была создана структура «Дороги Москвы — Живописная», в которой соучредителем стала дочерняя компания Газпромбанка «ГПБ — Инфраструктурный холдинг», ранее известная как «Инфраструктура ГЧП». Предполагалось завершить проект до конца текущего десятилетия.

Тем не менее, жители района практически сразу после объявления проекта начали собирать подписи и обращаться в различные инстанции с просьбой отменить строительство дороги. Их активную позицию поддержали и некоторые депутаты Государственной думы. Одной из ключевых причин отказа от проекта стало то, что трасса проходила через природно-исторический парк Москворецкий, который является уникальным уголком природы в шумной Москве. Основной аргумент против строительства заключался в том, что по действующему законодательству запрещено возводить дороги на охраняемых природных территориях. Для решения этой проблемы предлагалось изменить статус природоохранных зон, что также вызвало множество вопросов.

Район Строгино остается одним из самых экологически чистых в Москве, обладая обширными лесными и парковыми зонами. Однако инициаторы проекта указывали на то, что транспортная проблема не исчезнет сама по себе, и ее решение необходимо искать. Мнение граждан было учтено, и в этом году власти объявили об отказе от реализации задуманной трассы, хотя в будущем этот вопрос может быть снова поднят.

Некоторые эксперты считают, что более оптимальным вариантом решения транспортной проблемы стало бы параллельное расширение Живописной улицы, однако это также сопровождается сложностями из-за плотной застройки с одной стороны и зеленой зоны с другой. Некоторые местные жители предлагают решать проблемы с транспортом путем сокращения использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта.