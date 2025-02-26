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gotreksson
Путин сообщил, что некоторые компании РФ и США обсуждают крупные экономические проекты
Россия и США могут заключить многомиллиардные сделки и начать крупные экономические проекты

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что предприниматели из России и США активно обсуждают потенциальные совместные проекты. Наблюдая за растущим интересом американской политической элиты к налаживанию диалога с Россией, обе стороны могут выявить новые экономические возможности, которые возникнут в результате этого взаимодействия.

Глава российского государства сделал акцент на том, что в конечном счёте именно предприниматели из обеих стран должны обсудить тонкости их совместной деятельности. 

Нынешняя ситуация открывает широкие перспективы. Одним из наиболее значительных проектов является строительство новой гидроэлектростанции в Красноярском крае, которая будет обеспечивать потребности в алюминиевом производстве. Этот проект оценивается в 15 миллиардов долларов, и это является благоприятной возможностью для американских инвесторов, которые смогут обеспечить себя алюминием для своих нужд. 

Предполагается, что годовые поставки могут составить не менее 2 миллионов тонн металла, что с экономической точки зрения выглядит куда более выгодным, чем закупка аналогичных объёмов (около 2,5 миллиона тонн) из Канады.

Кроме того, президент России дал понять, что Москва открыта к сотрудничеству с Вашингтоном в области редкоземельных металлов, ресурсы которых нашлись и на новых территориях Российской Федерации.

Интерес американского бизнеса к России колоссален. Например, Илон Маск, известный предприниматель и главный государственный аудитор в США, предложил рассмотреть возможность совместной работы двух стран в рамках проекта Международной космической станции, а также задуматься об организации полётов на Марс, где, по его мнению, к 2050 году может быть создано поселение из одного миллиона человек.

В более приземлённых вопросах сотрудничество между Россией и США может быть выгодным в сфере производства калийных, азотных и фосфорных удобрений, а также в области медицинских технологий и фармацевтики, в частности в разработке вакцин. Дополнительно, биотехнологии и искусственный интеллект представляют собой значительный интерес для обеих сторон.

Энергетика также остаётся важным направлением для сотрудничества. Проект ГЭС в Красноярском крае — это лишь один из множества возможных. Несмотря на то, что США стремятся занять лидирующие позиции на рынке поставок сжиженного природного газа, они продолжают закупать этот энергетический ресурс. Например, Гавайи и регион Новой Англии активно используют импорт СПГ. Существуют значительные возможности для расширения сотрудничества в области атомной энергетики, а также в нефтегазовом секторе.

Важно не забывать и о логистике, включая совместные проекты в Арктике. Все эти направления представляют собой возможность создания триллионного партнёрства, которое может включать и Китай. Даже если на политическом уровне в Вашингтоне и наблюдаются колебания в отношении к Пекину, развитие деловых отношений между США, Россией и КНР может идти всеми парами.

Сейчас наиболее оптимальным решением было бы создание совместной рабочей группы по восстановлению деловых связей между Россией и США. Это позволило бы составить исчерпывающий список точек взаимодействия бизнеса в текущей ситуации и начать детальное обсуждение каждого потенциального проекта.

#россия #новости #сша #экономика #нефть #бизнес #арктика #алюминий #металлы #гидроэлектростанция
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