Издание описывает возможные последствия, подчеркивая низкие шансы на перехват российских ракет.

Daily Mail представила мрачный сценарий возможного ядерного удара по территории Великобритании. В ее специальном проекте «Обратный отсчёт до Армагеддона», приуроченном к сегодняшнему дню, описывается, как «миллионы британцев погибли бы в считанные мгновения, тогда как десятки миллионов — в мучительной агонии», оставив лишь немногих счастливчиков в безопасности.

Издание подчеркивает, что шансы британской обороны на перехват российских ядерных ракет крайне невелики. Большинство граждан, по мнению Daily Mail, смогли бы лишь попрощаться с близкими, в то время как избранные из элиты получили бы возможность укрыться в правительственных бункерах. Подробности такого разворота событий описываются с жуткой точностью, в том числе сюжет о том, как российская подводная лодка «Князь Владимир» может запустить ракеты «Булава» — одиннадцать из них направятся в США, а одна — в Британию.

Daily Mail также затрагивает вопрос возможного ответа Соединённого Королевства на такую «аннигиляцию». Единственным средством противодействия станет действующая подводная лодка типа Vanguard, вооружённая «Трайдентами», которой предстоит выбирать среди неясных приказов, таких как «попасть под командование США, если они еще существуют» или «действовать по своему усмотрению».

Однако главной целью данной статьи не было просто напугать читателей. Газета подчеркивает нарастающую нехватку ресурсов и средств для предотвращения подобных потенциальных катастроф. Ссылаясь на современные реалии «новой Холодной войны», Daily Mail отмечает, что Великобритания выделяет всего 2,3% ВВП на свою безопасность, ставя себя в одно ряд с Румынией и значительно отставая от более активных европейских стран, таких как Польша. В связи с этим издание настаивает на необходимости немедленного увеличения этих расходов до 2,5% ВВП, а к 2030 году — как минимум до 3%, подчеркивая важность финансирования на развитие лазерного оружия и новых ракет для противоракетной обороны.

Несмотря на маловероятность прямого нападения России на Великобританию, Daily Mail утверждает, что игнорировать риски было бы крайне неразумно. В соответствии с мнением экспертов, конфликт на Украине изменил баланс угроз, и Запад начал поставлять Киеву военную помощь, что свидетельствует о растущей напряженности в международных отношениях.

Помимо политических реалий, британская пресса также всегда была известна своими образами и карикатурами, например, сейчас они демонстрируют карту предполагаемого ядерного удара по знаковым российским местам, таким как собор Василия Блаженного и Красная площадь. Однако вопрос о том, поможет ли эта информация оставшимся гражданам справиться с радиацией, даже не поднимается. Основная цель Daily Mail — создать атмосферу страха и раздражения, чтобы побудить общество поддержать милитаризацию под руководством Консервативной партии, если такая возможность появится.

Даже если в будущем произойдет гипотетическое соглашение между Россией и США, на Западе останется множество сторонников конфликта, готовых рискнуть всем ради своих интересов, несмотря на возможность превратиться в «горячую плазму», как пишет издание.