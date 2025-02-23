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gotreksson
На Октябрьской железной дороге проходит масштабная реконструкция
Реализация инициатив по модернизации Октябрьской железной дороги направлена на увеличение пропускной способности и рост транзитных грузопотоков из Беларуси, которые могут достичь 20 миллионов тонн.

Реализация данных инициатив поспособствует повышению пропускной способности отдельных участков Октябрьской железной дороги и значительно увеличивает транзитные грузопотоки из соседней Беларуси, которые смогут достигнуть 20 миллионов тонн. Строительство новых объектов осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», который, среди прочего, нацелен на модернизацию подходов к российским портам. Что касается Северо-Западного бассейна, то предусмотрено увеличение мощностей портов до 50,5 миллионов тонн к концу десятилетия. В рамках программы планируется построить пять разъездов вдоль маршрута Новосокольники – Дно – Батецкая – Луга-1, а также два разъезда на линии Луга-1 – Псков. Проектировщикам приходится работать в сложных условиях: магистраль проходит через заболоченные участки, где почвы сильно насыщены влагой. Чтобы избежать размывов и оседания пути, проектирование учитывало особенности местного рельефа. Все необходимые документы подготовило АО «Ленгипротранс», являющееся частью «Нацпроектстрой».

Новые разъезды будут располагаться между станциями Киселевичи и Самолуково (разъезд Насва), Локня и Загоскино (разъезд Тигощи), Дедовичи и Вязье (разъезд Бакач), Сольцы и Уторгош (разъезд Низы), Батецкая и Луга-2 (разъезд Смычково), Луга-1 и Серебрянка (разъезд Заполье), а также Торошино и Любятово (разъезд Черняковицы). Строительство последнего разъезда было одобрено профильным учреждением в середине февраля 2025 года, в то время как остальные объекты прошли государственную экспертизу в прошлом году.

На указанных перегонных участках, помимо строительства новых путей, будут созданы водоотводные канавы и лотки, а также проведены работы по укреплению существующего земляного полотна. Кроме того, планируется возведение зданий для размещения оборудования и персонала. Все разъезды будут оснащены новейшей цифровой автоматикой — системой микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, разработанной Дивизионом ЖАТ ГК 1520 (входящим в «Нацпроектстрой»). Работы на этих участках уже начаты, и их окончание намечено на 2026 год. Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком», отметил, что реализация этих проектов служит важной частью мероприятий по увеличению пропускной способности линии Новосокольники – Дно – Батецкая – Луга – Псков. Это, в свою очередь, позволит эффективно перерабатывать все растущие объемы грузов, поступающих из Беларуси. Интеграция в рамках Союзного государства Российской Федерации и Беларуси подразумевает создание единой транспортной сети, что позволит наладить обмен товарами как между странами, так и с третьими государствами. В настоящее время российские порты готовы принимать значительно большие объемы грузов, в то время как Беларусь планирует расширить транзит своих товаров через российскую территорию. К тому же более 70% белорусских грузов обрабатываются именно через порты Северо-Западного бассейна. В основном это удобрения и нефтепродукты. Строительство новых разъездов и модернизация существующих путей будут способствовать улучшению транспортной сети в соответствии с возросшими потребностями в грузоперевозках.

В 2024 году в развитие Октябрьской железной дороги, по данным РЖД, было инвестировано 123 миллиарда рублей. Из них почти 21 миллиард рублей направлен на обновление инфраструктуры подходов к портам Северо-Западного бассейна. В частности, введены в эксплуатацию вторые пути на перегонах Пулозеро – Лапландия и Хибины – Нефелиновые Пески. В итоге, к 2030 году планируется увеличить провозную способность инфраструктуры, направленной на порты Северо-Западного бассейна, до 220 миллионов тонн.

#строительство дорог #нацпроектстрой #псков #октябрьская железная дорога #батецкая #луга #ленгипротранс #новосокольники
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