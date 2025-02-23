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gotreksson
В России восстановят производство карбида кальция
В 2025 году в России начнётся реализация нового завода по производству карбида кальция в Инте, Республика Коми. Этот проект, инициированный предприятием «Завод карбидов и ферросплавов», станет первым высокотехнологичным производством карбида кальция в стране после закрытия последних аналогичных заводов в 2015 году.

В 2025 году в России начнётся реализация нового высокотехнологичного производства, которое будет первым проектом подобного рода в стране. Однако это заявление требует уточнения, поскольку в советский период функционировали несколько аналогичных заводов, один из которых продолжает свою работу, но уже на территории другого государства после распада СССР. Стоит отметить, что в России до недавнего времени также имелись работающие объекты, но последний из них закрылся в 2015 году.

Речь идёт о заводе по производству карбида кальция, который, как ожидается, будет официально введён в эксплуатацию в Инте, расположенной в Республике Коми, уже в этом году. Пресс-служба главы региона и местного правительства подтвердила эту информацию. Проект инициирован предприятием «Завод карбидов и ферросплавов», работающее в этом городе уже на протяжении 36 лет и занимающееся созданием высокотехнологичных производственных линий для горно-обогатительной и металлургической отраслей. Компания обладает уникальными отечественными технологиями, ориентированными на воссоздание производственных мощностей и импортозамещение в химическом и металлургическом секторах. Поэтому новое предприятие будет оборудовано современной техникой.

Карбид кальция представляет собой кристаллическое вещество, являющееся соединением кальция с углеродом, которое получается в результате плавления кокса и извести в электрических печах. Этот продукт находит широкое применение в производстве органического синтеза, а также в восстановлении металла и газовой сварке, поскольку он позволяет выделять значительное количество ацетилена — горючего газа, необходимого для сварочных работ.

Производственная мощность первой очереди нового завода составит 9 тысяч тонн карбида кальция в год, с планами поэтапного увеличения объёмов до 30 тысяч тонн. Вдобавок на предприятии планируется выпуск ферросплавов в объёме 50 тысяч тонн в год, что позволит покрыть до 20% суммарной потребности российского рынка. В настоящее время большинство карбида кальция в стране завозится из Казахстана, где с 1943 года успешно работает Темиртауский электрометаллургический комбинат. Существуют исторические данные, такие как Постановление ГКО СССР № 2458 от 30 октября 1942 года, в котором говорилось о необходимости увеличения производства карбида кальция. В нем указывалось на то, что Паркомхимпром обязан был построить и запустить новый цех по производству карбида на заводе №102.

На территории России крупнейшими производителями карбида кальция в своё время были предприятия, такие как «Корунд» в Дзержинске, «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском и «Химпром» в Волгограде. Первое из этих предприятий начало свою деятельность ещё в 1915 году, а выпуск карбида кальция стартовал в конце 1920-х годов. Все три завода прекращали производство карбида в разные годы — самый последний из них закрыл свои двери в 2015 году.

В пиковые годы Советского Союза объем производства карбида кальция достигал 450 тысяч тонн в год, однако на сегодняшний день ни одно предприятие в России не занимается его производством, что вынуждает страну полагаться на импорт, в частности, из Казахстана и частично из Китая. Тем не менее, ситуация вскоре изменится. Российские предприятия завершают работу по созданию условий для удовлетворения внутреннего спроса, который, согласно прогнозам, будет только расти.

На новом заводе в Коми, как подчеркивают инициаторы проекта, будет налажено производство, способное превзойти по качественным характеристикам зарубежные аналоги и составить серьёзную конкуренцию Казахстану и Китаю на рынке по соотношению цена/качество. Подготовка к созданию данного производства на Северо-Западе России началась ещё в 2020 году, монтаж оборудования стартовал в 2021 году, а в летом 2024 года была проведена первая пусконаладка с выпуском пробной партии карбида кальция.

#технологии #производство #история #импортозамещение #ссср #казахстан #металлургия #коми #карбидкальция #пусконаладка
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