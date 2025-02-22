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gotreksson
На Дальнем Востоке планируется реализация крупных энергетических проектов
К 2025 году должны быть завершены проекты, такие как Новоленская ТЭС и модернизация Нерюнгринской ГРЭС. Однако основное внимание уделяется атомной энергетике, с планами по строительству крупных АЭС в Приморье и Хабаровском крае, а также первой малой наземной АЭС в Якутии. Эти проекты призваны компенсировать растущее потребление электроэнергии в регионе, которое значительно превышает средние показатели по стране.

На Дальнем Востоке, в связи с увеличением потребления энергии, в ближайшие годы запланировано осуществление нескольких крупных проектов, которые не только призваны компенсировать выбывающие мощности, но и создать надежные и удобные условия для запуска новых производств, тем самым содействуя экономическому развитию региона. В феврале 2025 года о текущих и предстоящих инициативах поделился информацией глава Якутии Айсен Николаев. В частности, речь идет о строительстве объектов угольной и газовой генерации, таких как Новоленская ТЭС мощностью 550 МВт, вторая очередь Якутской ГРЭС-2 с мощностью 160 МВт и Южно-Якутская ТЭС, которая будет иметь мощность в 330 МВт. Также планируется модернизация Нерюнгринской ГРЭС, которая нарастит свои мощности на 550 МВт. На этих стройплощадках отечественные специалисты сталкиваются с различными трудностями, среди которых проблемы, связанные с вечной мерзлотой и особенностями грунта. Например, для строительства Якутской ГРЭС-2 потребовалось забить почти восемь тысяч свай.

Тем не менее, в Приоритетах Дальнего Востока было решено отдать предпочтение атомной генерации. По словам Николаева, в настоящее время рассматривается возможность строительства крупных атомных электростанций в Приморье и Хабаровском крае, суммарная мощность которых составит 3,2 ГВт. Также продолжается создание новых плавучих энергетических блоков для Певека и Эгвекинота. С 2022 года началось производство барж для плавучих энергоблоков, а в текущем году планируется переход к этапам комплектации и монтажа оборудования. Ожидается, что запуск этих объектов состоится в 2028 и 2030 годах соответственно. Генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский подчеркнул, что проекты развития атомной энергетики на Дальнем Востоке имеют стратегическое значение, поскольку в этом регионе наблюдается один из самых стремительных темпов роста потребления электроэнергии в стране.

«Прирост энергопотребления на Дальнем Востоке значительно превышает среднероссийские показатели: в 2023 году он составил 3,5%, в то время как в среднем по России этот показатель равнялся лишь 1,4%. Ожидается, что к 2030 году ежегодный рост потребления в регионе достигнет около 5%, но для достижения этой цели необходимо значительно увеличивать генерирующие мощности», — отметил эксперт.

По мнению Равинского, выбор в пользу атомной генерации объясняется несколькими ключевыми факторами, связанными с преимуществами атомных электростанций. Он особо отметил отсутствие выбросов парниковых газов и возможность обеспечивать стабильное электроснабжение независимо от погодных условий и времени суток. В удаленных регионах, где использование традиционных источников энергии (таких как уголь или дизельное топливо) связано с высокими затратами и значительным негативным воздействием на природу, атомная энергетика становится особенно актуальной альтернативой.

Кроме упомянутых инициатив, одним из наиболее значимых энергетических проектов России за последние годы является строительство первой в стране малой наземной атомной электростанции нового типа, о которой также говорил Айсен Николаев. Объект мощностью 110 МВт возводится в поселке Усть-Куйга в Якутии с 2023 года. Первый энергоблок с реактором РИТМ-200Н (мощность 55 МВт) планируется запустить в 2028 году, второй — в 2032-м.

Как отметил Алексей Равинский, генеральный директор Zapusk Group: «Строительство малой наземной атомной электростанции в Якутии станет первым подобным проектом в России. Уникальность этой технологии заключается в ее компактности, мобильности и способности работать автономно, обеспечивая энергией даже самые удаленные населенные пункты и промышленные объекты. Реактор РИТМ-200Н, специально разработанный для этих целей, демонстрирует исключительную надежность, минимальные потребности в обслуживании и возможность работы в суровых климатических условиях, характерных для региона.» Эксперт также добавил, что перспективы малой атомной энергетики представляются очень многообещающими, поскольку она может помочь решить проблему энергоснабжения в труднодоступных районах и существенно снизить зависимость от ископаемых видов топлива, открывая новые возможности для формирования устойчивой энергетической структуры.

Малые атомные электростанции, по словам Равинского, могут стать важным элементом современной энергетической системы, предлагая эффективное решение для удовлетворения будущих потребностей в электроэнергии. Надо отметить, что этот российский проект вызывает интерес не только внутри страны, но и у зарубежных партнеров, с которыми «Росатом» уже ведет активные переговоры.

#энергетика #дальний восток #якутия #атомная станция #хабаровский край #приморье #ритм-200н #новоленская тэс #южно-якутская тэс #якутская грэс-2
Источник: tass.ru
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