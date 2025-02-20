В Кемеровской области возникло волнение среди местных жителей из-за проекта строительства новой дороги, которая улучшит транспортную доступность горнолыжного курорта Шерегеш. Многие жители поддерживают проект, полагая, что развитие инфраструктуры привлечет туристов и принесет пользу региону.

Волнение среди местного населения вызвала информация о проекте строительства новой дороги, которая должна улучшить транспортную доступность знаменитого горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Многие жители с оптимизмом воспринимают данное начинание, согласившись с тем, что развитие инфраструктуры крайне необходимо, а увеличение потока туристов в регион пойдет на пользу Кузбассу, который фактически становится одним из центров внутреннего туризма в России.

Однако планируемая двухполосная трасса, протяженностью почти 9 километров и финансируемая государственными средствами в размере около 5 миллиардов рублей, вызвала недовольство у части граждан. Эти эмоциональные реакции отразились в многочисленных комментариях на платформах социальных сетей и новостных сайтах. Один из основных поводов для недовольства — это неверное понимание финансового аспекта проекта. В некоторых источниках утверждается, что финансирование выделяется из бюджета Таштагольского района, что вызывает законные вопросы. На самом деле, 97% средств поступает из Москвы, и лишь 3% будут покрываться за счет бюджета региона. Дорога начнется приблизительно в 1,3 километрах к югу от моста через реку Тимофеевку, в районе, где уже расположено ответвление на Шерегеш. Ее конечная точка — местность «Новый Шерегеш» (сектор D), находящаяся к северу от реки Карасу, которая в скором времени будет активно развиваться.

Первым проектом в рамках нового туристического комплекса станет апарт-отель категории «три звезды», строительство которого было одобрено Главгосэкспертизой РФ этим летом. Кроме того, в планах возведение еще двух гостиниц (одна трехзвездочная и другая четырехзвездочная) и полноценного горнолыжного комплекса, включающего канатную дорогу длиной 500 метров и трассы общей протяженностью 72 километра.

Появление новых объектов должно привлечь дополнительно почти 200 тысяч туристов ежегодно. Первоначальные инвестиции в этот проект составляют 6,3 миллиарда рублей и выделяются в рамках программы льготного кредитования для создания туристической инфраструктуры в соответствии с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Что касается самой дороги, к ее строительству планируется приступить в апреле текущего года. В данный момент завершается конкурс на выбор строительной компании. Согласно проектной документации, движение по новой трассе должно быть открыто не позднее середины октября 2028 года, хотя существует вероятность, что объект будет сдан в эксплуатацию досрочно. Рабочие столкнутся с непростыми геологическими условиями, что объясняет как высокую стоимость проекта (примерно 550 миллионов рублей за каждый километр), так и длительность его реализации, запланированную на 3,5 года. Для сравнения, дорога в три полосы протяженностью 2,5 километра от трассы Чугунаш до сектора E строилась около двух лет, и ее сдача в эксплуатацию состоялась в ноябре 2024 года.