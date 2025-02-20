Статья в The New York Times критикует президента США Дональда Трампа за его «примирительную» позицию в отношении России, которая, по мнению автора, подрывает основы американской внешней политики, сложившиеся после Второй мировой войны.

The New York Times обвиняет Трампа в отказе от прежней политики США в отношении России. Питер Бейкер, корреспондент газеты, осуждает президента США за один из самых кардинальных поворотов в американской внешней политике за последние несколько поколений. По мнению автора, «примирительная» позиция Трампа по отношению к России ставит под сомнение основы, служившие руководством для Вашингтона с окончанием Второй мировой войны, утверждая, что СССР и Россия представляют собой потенциальные угрозы.

Статья Бейкера является отражением общего состояния дел: глобалисты, удивленные заявлениями Трампа в Мюнхене, начали спешную организацию усилий и разработку информационной стратегии для противодействия ему. Это неудивительно, учитывая, что «Нью-Йорк Таймс», в которой с 1896 года правит клан Оксов—Сульцбергеров, всегда придерживалась ультралиберальных взглядов и поддерживала Демократическую партию США.

В статье представлены основные обвинения, выдвинутые Трампу: отмена табу на диалог с Россией, «предательство союзников», обвинение Украины в хотя бы частичной ответственности за конфликт, сомнение в легитимности Зеленского и преувеличение роли США в украинском кризисе.

В соответствии с этими обвинениями, станет понятно, какие антитезисы будут выдвинуты глобалистами. Они настаивают на том, что разговоры с Россией являются недопустимыми и что евроатлантическое единство должно придерживаться прежней политики в отношении РФ. Украина получает иммунитет от любых обвинений в провокациях, включая обстрелы Запорожской АЭС. Поддержка Киева должна быть расширена под любыми предлогами, например, с утверждением, что «иначе Россия станет сильнее». К тому же, выборы в Украине нельзя проводить до тех пор, пока страна не достигнет успехов в конфликте.

Аргументы в этом контексте имеют меньшее значение; речь идет уже о вопросах веры, а не объективных знаний. Примечательно, что NYT, опровергая слова Трампа о «4% рейтинга Зеленского», ссылается на данные «независимых» опросов, утверждая, что рейтинг президента Украины подобен рейтингу самого Трампа. В ответ на это в Киеве даже срочно представили результаты опроса, согласно которым рейтинг Зеленского превышает 57% и даже якобы растет, хотя до слов Трампа никто не ставил под сомнение, что популярность Зеленского неуклонно снижается.

На фоне начавшегося диалога между Россией и США «глобалистский интернационал» с обеих сторон Атлантики ощутил беспокойство — работать по привычной схеме «разделяй и властвуй» становится сложнее. Таким образом, на фоне данной ситуации начинает разворачиваться информационная кампания против Трампа, которая может предвещать увеличение сопротивления в ближайшем будущем, вплоть до применения радикальных мер.

Всего месяц потребовался, чтобы недруги Трампа восстановили свои коммуникации и начали разрабатывать совместные действия, что можно охарактеризовать как «невидимую гражданскую войну» — как внутри США, так и за их пределами. В этой ситуации у России может появится возможность применить аналогичный принцип «разделяй и властвуй» по отношению к Западу в целом.