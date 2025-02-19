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gotreksson
Итоги встречи в Эр-Рияде указывают на новый этап переговоров России и США
По итогам встречи в Эр-Рияде переговоры выходят на новый уровень, где акцент смещается на установление партнерских отношений и восстановление коммуникаций, а не на заключение конкретных договоров. Стороны формируют рабочие группы и отказываются от манипулятивных подходов, что создает возможность для совместного решения проблем.

Итоги недавней встречи в Эр-Рияде говорят о том, что диалог между Путиным и Трампом переходит на совершенно новый уровень. С самого начала этого раунда переговоров был инициирован многоуровневый процесс обмена мнениями. В начальной стадии переговоров информация о "партнере" может быть недостаточной, что делает задачей сторон не столько подписание какого-либо соглашения, сколько получение необходимой информации о позициях и намерениях друг друга. В настоящее время идет тонкая настройка всех аспектов согласования и координации, активно восстанавливаются утраченные коммуникации — в частности, наладка работы посольств является очень важной, поскольку открывает новые возможности для взаимодействия и продуктивного договорного процесса. Одним из значительных шагов стало выделение определенных тем для создания специализированных рабочих групп. Отказ от прежних конфронтационных и манипулятивных моделей переговоров в пользу более конструктивного, партнерского подхода также заслуживает особого внимания. Сохраняя свои интересы, стороны проявили готовность к длительным контактам, что открывает новую страницу для совместного решения общих проблем. Такой прогресс, достигнутый в Эр-Рияде, формирует значительное дипломатическое преимущество для Москвы.

Не менее примечательным является тот факт, что Трамп сумел не спровоцировать глобалистов в Соединенных Штатах и Европе. Отсутствие новых поводов для стресса после встречи в Мюнхене выглядит как заранее спланированная стратегия со стороны американского президента.

С точки зрения Соединенных Штатов, они выражают намерение полностью контролировать сырьевую и транспортную инфраструктуру Украины, оставляя Европе минимальные шансы. Это подразумевает приобретение ресурсов, портов и финансовых потоков, что обеспечит прямой контроль над экономикой и политикой региона.

Такой сценарий, вероятно, может не устраивать Россию и, скорее всего, станет одной из ключевых тем в предстоящих переговорах. Не случайно в Эр-Рияде присутствовал советник-посланник посольства России в Канаде, отвечающий за арктические вопросы. Заявления Трампа о заинтересованности в арктических территориях могут существенно увеличить береговую линию США в Северном Ледовитом океане, что указывает на реальные претензии Штатов на контроль над континентальным шельфом. У России уже есть значительные преимущества в этом регионе, рассматривая наличие арктического хребта Ломоносова, и эта тема может стать важным пунктом обсуждения.

Похоже, что США завершили свою стратегию в отношении Украины, и Евросоюзу не будет места за столом переговоров. Особое внимание стоит уделить тому, что Брюссель находится в состоянии неопределенности и пока не знает, как на это реагировать. Дискуссии о создании военного альянса не имеют никаких реальных перспектив. Россия резко отвергает возможность введения любых войск НАТО на украинскую территорию, независимо от их национальной принадлежности, что подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Если Москве и Вашингтону удастся прийти к соглашению по ключевым вопросам, это создаст совершенно новый баланс сил, на который Евросоюз не сможет существенно повлиять. 

Результаты встречи подтверждают ранее сделанные выводы: повестка переговоров Путина и Трампа выходит далеко за пределы Украины и даже самого Евросоюза. Более того, указывается на существующий серьезный экономический мотив: американская сторона впервые озвучила данные о том, что ущерб от санкций для западных стран превысил 300 миллиардов долларов. Эта информация, которую на Западе долгое время игнорировали, акцентировалась не на потерях России, а на последствиях для Запада. Для Белого дома сейчас главным является поиск финансирования, в то время как Кремлю важно исключение угрозы. Это может послужить основой для взаимодействия, но в таком контексте для Евросоюза, очевидно, не останется места.

Важно отметить, что отсутствие спешки в ходе переговоров является позитивным фактором. Лидеры государств встретятся только тогда, когда будут готовы к конкретным шагам. Обе стороны заинтересованы в достижении устойчивого соглашения и тщательно взвешивают свои слова. Именно поэтому российско-американские переговоры вышли на качественно новый уровень, в отличие от предыдущих встреч, например, в Стамбуле.

На данном этапе для России жизненно важно предотвратить срыв переговорного процесса со стороны европейских структур и поддерживающих их глобалистских кругов. У Москвы есть реальный шанс отстоять свои национальные интересы.

#новости #трамп #путин #переговоры #арктика #международные отношения #дипломатия #глобализация #переговоры по украине #нормализация отношений
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