Госконцерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящий в состав Госкорпорации "Ростех", представил инновационный автопилот для самолетов малой авиации. Эта разработка, уже запатентованная и успешно прошедшая летные испытания, обещает стать важным шагом в повышении безопасности и эффективности полетов.

Автопилот АП-МВЛ представляет собой комплексную систему, которая включает цифровой пульт-вычислитель и исполнительные механизмы в виде сервоприводов. Эти компоненты подключаются параллельно к системе управления самолетом, обеспечивая плавное и точное выполнение команд. Одной из ключевых особенностей системы является ее интеграция с другими бортовыми системами, такими как курсовертикаль, системы воздушных сигналов и навигации, а также электромеханизмы триммирования. Это позволяет автопилоту получать и обрабатывать данные в реальном времени, обеспечивая высокую точность управления.

Ключевыми преимуществами автопилота являются простота эксплуатации и высокая отказобезопасность. Система разработана с учетом удобства использования, что делает ее доступной даже для пилотов с минимальным опытом. Автопилот способен продолжать работу даже в случае частичного выхода из строя отдельных компонентов, что повышает безопасность полетов. Сопряжение с другими бортовыми системами позволяет автопилоту эффективно управлять самолетом, минимизируя вмешательство пилота.

Сегодня малая авиация играет важную роль в транспортной системе России, особенно в удаленных регионах, где другие виды транспорта недоступны. Однако эксплуатация легких самолетов часто связана с повышенными рисками из-за отсутствия современных систем управления. Автопилот АП-МВЛ решает эту проблему, предлагая надежное и эффективное решение для повышения безопасности полетов. А внедрение автопилота позволит снизить нагрузку на пилотов, особенно во время длительных перелетов или в сложных метеоусловиях. Это сделает малую авиацию более привлекательной для частных владельцев и коммерческих операторов.

Успешная реализация проекта открывает новые перспективы для КРЭТ и российской авиационной промышленности. В ближайшие годы планируется расширение производства автопилотов и их установка на другие модели самолетов. Это позволит укрепить позиции России на рынке авиационных технологий и снизить зависимость от импортных решений. Кроме того, проект может стать основой для экспорта российских технологий в другие страны, включая государства СНГ, Азии и Африки.