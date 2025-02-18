Группа компаний «Моторика НЕМО» совершила значительный прорыв в области медицинских технологий, получив бессрочные регистрационные удостоверения на устройства для стимуляции блуждающего нерва (VNS) и спинного мозга (SCS).

Хроническая боль — это одна из самых сложных проблем современной медицины. Она может быть вызвана различными причинами, включая травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата, неврологические расстройства, а также последствия хирургических вмешательств. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 20% населения мира страдает от хронических болей, которые значительно снижают качество жизни и трудоспособность.

Традиционные методы лечения, такие как прием обезболивающих препаратов, часто оказываются недостаточно эффективными или сопровождаются серьезными побочными эффектами.

В таких случаях на помощь приходят инновационные технологии, такие как нейростимуляция, которая позволяет воздействовать непосредственно на нервную систему, блокируя болевые сигналы.

Устройства, разработанные Rishena и зарегистрированные «Моторикой НЕМО», работают по принципу электрической стимуляции нервных структур. Они состоят из имплантированных электродов и генератора, который посылает электрические импульсы к блуждающему нерву (VNS) или спинному мозгу (SCS). Эти импульсы блокируют передачу болевых сигналов в мозг, что позволяет значительно уменьшить или полностью устранить болевые ощущения.

Блуждающий нерв играет ключевую роль в регуляции многих функций организма, включая болевую чувствительность. Стимуляция этого нерва помогает не только уменьшить боль, но и улучшить общее состояние пациентов с хроническими заболеваниями, такими как эпилепсия или депрессия.

Этот метод особенно эффективен для пациентов с хроническими болями в спине, ногах или руках. Электроды, установленные вдоль спинного мозга, блокируют передачу болевых сигналов, что позволяет пациентам вернуться к нормальной жизни.

Регистрация нейростимуляторов Rishena открывает новые возможности для российских пациентов. В отличие от медикаментов, которые требуют постоянного приема, нейростимуляторы обеспечивают длительное облегчение боли. Электрическая стимуляция воздействует непосредственно на нервную систему, не затрагивая другие органы, что снижает риск побочных эффектов. И устройства можно настроить в соответствии с потребностями каждого пациента, что делает лечение более эффективным.

Создание нейростимуляторов Rishena и ему подобных — это важный шаг в развитии российской медицины. Эти устройства могут стать альтернативой дорогостоящим зарубежным препаратам и устройствам, что сделает их более доступными для пациентов.