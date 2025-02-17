РИА Новости: высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни.

Встреча специальных представителей президентов США и России в Эр-Рияде знаменует собой переход переговоров на новую стадию. Эксперты часто прибегали к шахматной терминологии для описания встреч Путина и Трампа, и это уместно еще раз, чтобы прояснить текущую позицию и будущие шаги.

Все, что имело место до настоящего момента, являлось частью многоступенчатого дебюта, состоящего из трёх ключевых этапов. В первой стадии мы наблюдали за «выставлением фигур», где речь шла о комплектовании переговорных команд, привлечении экспертов и тех самых незаметных, но влиятельных игроков. Эта фаза уже завершена. Вторая часть заключалась в формировании повестки и регламента переговоров, что стало очевидным уже в июле 2024 года. Известно, что повестка значительно расширится, затрагивая вопросы мировой безопасности и другие актуальные темы, включая, конечно же, Украину.

Третья фаза пройдена за кулисами: это была своего рода «прокачка» противника, в которую входил тщательный анализ команд Трампа, а также их скрытой работы. Подозрений не вызывает, что у обоих лидеров существуют свои тайные переговорные группы, состоящие из нескольких ключевых фигурантов, которые обеспечивают успех дальнейших обсуждений.

Сейчас же, по всей вероятности, наступает фаза миттельшпиля, которая стартует с текущей встречи в Эр-Рияде. Рабочая группа, созданная для упрощения процесса, будет тщательно согласовывать формулировки и предложения с обеих сторон еще до встречи Путина и Трампа. Эта группа продолжит свою деятельность не только во время обсуждений, но и после, так как может потребоваться несколько дополнительных раундов.

Миттельшпиль традиционно начинается после завершения всех задач предшествующего дебюта. Он также включает три ключевых этапа: первое — это атака, когда стороны озвучивают завышенные позиции и обосновывают свои требования; следующее — торговля, где происходит обмен предложениями; и, наконец, компромисс, который подводит итог этим дискуссиям. Однако стоит отметить, что процесс переговоров Путина и Трампа уже коснулся фазы атаки, которая переплелась с финальным этапом дебюта. Завышенные начальные позиции были заданы, чтобы определить роли переговорщиков, причем именно на этом этапе в российскую команду был включен Кирилл Дмитриев, а Сергей Нарышкин вышел на передний план. Что касается команды Трампа, то вместо Кита Келлога на сцену вышел Стив Уиткофф, хотя Келлог сохраняет важную роль в подготовительных процессах.

На начальном этапе фазы атаки Трамп потребовал прекращения огня до начала обсуждений, но Путин на это не согласился. США сделали громкие заявления о вероятном вводе войск в Украину и даже возможной передаче ядерного оружия. Это ставило Россию в сложное положение. Ожидается, что реакция российской стороны, согласно информации от Зеленского, проболтавшемуся на конференции в Мюнхене, была весьма взвешенной. Важно учитывать реальный риск того, что сразу после прекращения огня руководство Украины по договоренности с некоторыми европейскими странами могло потребовать ввести иностранные войска под эгидой «миротворцев», что, безусловно, приведет к новому витку эскалации и срывам переговоров.

С 24 по 28 февраля в Эр-Рияде ожидается старт второй фазы миттельшпиля — торговли и обмена предложениями. Она может длиться как в формате одного, так и нескольких раундов. По завершении этой фазы стороны сформулируют компромисс, что обозначит начало фазы эндшпиля — процесса закрепления достигнутых результатов. Здесь будет работать на полную мощность механизм убеждения, проработанный до мелочей, предполагающий применение различных стимулов как для успеха, так и для облегчения ситуации проигравшей стороны. В тех областях, где стороны смогут достичь согласия, будет подготовлено итоговое коммюнике. По нерешенным вопросам обычно выпустят меморандум, а также назначат даты будущих встреч.

Ожидается, что к упомянутым специальным представителям также присоединятся министры иностранных дел и их советники. Риски неудачи первых лиц слишком высоки, чтобы не задействовать такие сильные команды на ранних этапах процесса. Однако только встреча Трампа и Путина вживую, сможет завершить миттельшпиль и организовать переход к эндшпилю. В данный момент обе стороны испытывают сильную потребность в результате, что дает шанс на достижение согласия, но целеустремленность глобалистов может стать серьезным препятствием.