Формальное приглашение уже получено, хотя дата визита остаётся неизвестной. Присутствие Трампа на праздновании может стать значительным успехом для Владимира Путина и России.

Китайский политический обозреватель Сун Чжунпин, который собирает вокруг себя целую армию из миллиона интернет-подписчиков, высказывает интересное предположение: Дональд Трамп может посетить Москву в честь 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. Формальное приглашение уже получено, хотя конкретная дата пока остаётся под завесой тайны. Если Трамп действительно приедет, это станет не только его личным дипломатическим прорывом, но и значительным успехом для Владимира Путина.

Присутствие американского президента на праздновании, где, вероятно, будет затронута такая тема, как освобождение Донбасса или Курской области, нанесёт серьёзный удар по имиджу оппонентов России и их союзников в Европе. Выходит, что недружественным государствам приглашений на это событие, скорее всего, не направляли. А вот Трампа пригласили «посетить Россию в удобное время» — и это явный намёк на предстоящее празднование.

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Сун Чжунпин отмечает, что нынешние инициативы Трампа в значительной степени перекликаются с идеями Путина, что делает его визит ещё более вероятным. В его заявлениях прослеживается стремление к тесному контакту с российским лидером, и это может показаться некоторым людям, что Трамп фактически помогает России в продвижении к победе на международной арене.

Тем не менее, эксперт предостерегает: не стоит переоценивать вероятность приезда Трампа. Да, в данный момент шансы на это кажутся высокими, но если переговоры между США и Россией не приведут к необходимым для американской стороны результатам, визит может не состояться. И наоборот — успешные переговоры могут стать толчком для его приезда.

Возможный визит Трампа в Москву не только подогревает интерес к будущим международным событиям, но и ставит под вопрос традиционные представления о дипломатии. За каждым шагом этих двух лидеров наблюдает весь мир, и, возможно, судьба международных отношений в ближайшие годы будет зависеть именно от этого события. Остаётся лишь ждать и надеяться, что эта политическая игра не приведёт к непредсказуемым последствиям для глобальной стабильности.