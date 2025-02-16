Нижегородский завод «Трансмаш» запатентовал вездеход ЗТМ-3925.

Новый внедорожник, ЗТМ-3925, способен превзойти УАЗ по проходимости как в колее, так и на рыхлом песке. И этот вездеход не просто проект на бумаге — у него имеется официальный патент от Роспатента, что подтверждает его существование и разработку.

На данный момент информации о вездеходе довольно скудно. Неизвестно, планирует ли завод «Трансмаш» серийное производство подобных внедорожников или же ограничился созданием единственного прототипа. На протяжении значительного времени завод занимается производством различных уникальных автомобилей — от «болотоходов» до специализированных машин и снегоходов. Однако, на официальном сайте предприятия отсутствуют какие-либо подробности о ЗТМ-3925. Единственное, что удалось обнаружить, так это старое объявление о продаже прототипа, датированное 2021 годом. Помимо оригинальной компоновки кузова и моторного отсека, интерьер автомобиля крайне скудный, располагая двумя рядами сидений, плотно размещённых друг против друга. Некоторые эксперты критиковали отделку салона, отметив непривлекательный дизайн передней панели, которая, судя по всему, позаимствована из старых моделей грузовиков и предыдущих версий УАЗ-469. Однако, несмотря на эти недостатки, данный автомобиль создан для преодоления бездорожья.

На первый взгляд, ЗТМ-3925 может показаться устаревшим, но это не совсем так. Он оснащён современными функциями, такими как пара лебёдок, светодиодные фары, литые диски и качественные грязевые шины. Разработчики сделали всё возможное, чтобы повысить клиренс, не увеличивая при этом центр тяжести, что создает ощущение низкой посадки: водитель буквально выглядывает из-за моторного отсека. Еще одной выделяющей особенностью является существенно увеличенная колесная база — настолько, что задний мост установлен почти на самом краю грузового отсека. Важно также, что двигатель и моторный отсек расположены преимущественно внутри межколесного пространства, а не зависают на переднем мосту, как это принято в современных внедорожниках. В конвенциональных пикапах и внедорожниках, чтобы избежать перегрузок, задний мост часто требует дополнительного «балласта».

Кроме того, мосты на ЗТМ-3925 произведены «ИжТехом», и оснащены пневмоприводами для блокировки переднего и заднего дифференциалов. В раздаточной коробке используется тракторный вариант с передаточным числом 1:4,3, что позволяет передним колесам легко заезжать на небольшие возвышенности. Коробка передач основана на тех же механизмах, что использовались в УАЗ-469 — это корейская модель Dymos, хоть и не представляется целесообразным использовать её для серийных автомобилей из-за недостаточной мощности, что, тем не менее, вполне приемлемо для прототипа.

Двигатель на ЗТМ-3925 — это ЗМЗ-409, который использовался на стандартном УАЗе. Мощности в 150 л.с. будет недостаточно для подобного типа транспорта; оптимально было бы иметь от 200 до 250 лошадиных сил, и предпочтительно дизельный агрегат.

С точки зрения дизайна, ЗТМ-3925 напоминает машину «судного дня». Однако это не просто тюнинг или самодельный проект любителя. Более того, вездеход может иметь хорошие коммерческие перспективы, учитывая, что на российском рынке почти нет аналогичных автомобилей для активных поездок по сложным маршрутам. Если бы «Трансмаш» решил наладить серийное производство, это действительно могло бы вызвать повышенный интерес к автомобилю. Правда, остаётся открытым вопрос о его стоимости: в 2021 году прототип оценивался в 2,5 миллиона рублей, что, с учётом технических характеристик, весьма много.