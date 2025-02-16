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gotreksson
Центробанк установил курс доллара на уровне 90,3 рубля, евро – 94,88 рубля
Такая непредсказуемость ставит под угрозу даже планирование операционной деятельности предприятий, не говоря уже о долгосрочных инвестициях.

На выходные и понедельник Центральный Банк России зафиксировал курс доллара на уровне 90,3 рубля, евро – 94,88 рубля, юаня – 12,36 рубля.

Тем не менее, говорить о каких-либо положительных последствиях такого "укрепления" нельзя по нескольким причинам. 

Во-первых, крайне ненормально, когда курс национальной валюты демонстрирует столь резкие колебания в обе стороны. Всего за одну ноябрьскую неделю рубль девальвировался на 13% – с 97,02 до 109,58 рублей за доллар. В текущем месяце же за двенадцать дней "укрепление" составило 9,6% – с 99,94 до 90,3 рубля. Такая непредсказуемость ставит под угрозу даже планирование операционной деятельности предприятий, не говоря уже о долгосрочных инвестициях. Важно отметить, что даже с учетом "укрепления" цены на импортируемые товары не снижаются (за редкими исключениями), поскольку компании заранее готовятся к возможной новой девальвации, которая, при бездействии Центрального банка, может произойти в любой момент.

Во-вторых, текущее "укрепление" стало возможным благодаря двум ключевым факторам: эмоциональному (на фоне первых официальных переговоров Путина с Трампом) и фундаментальному (снижение импорта перед китайским Новым годом). При этом январские данные по платежному балансу оказались очень неутешительными. Так, счет текущих операций впервые с лета 2023 года показал негативное значение (-0,7 миллиарда долларов), а сальдо торгового баланса сократилось на 37,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 4,5 миллиарда долларов.

Ясно, что попытки предсказать курс рубля в условиях нынешней политики Центрального банка – занятие неблагодарное. Серьезных оснований для стабилизации российской валюты нет, в то время как вероятность ее возвращения к трехзначным значениям достаточно высока.

Текущие финансовые колебания вновь подчеркивают слабость российского валютного рынка. К сожалению, причины, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными, такие как телефонные переговоры между главами России и США, оказывают серьезное влияние на стабильность. Для страны, занимающей четвертое место в мире по уровню валового внутреннего продукта по паритету покупательской способности, подобная волатильность валютного рынка просто недопустима.

#россия #трамп #путин #доллар #рубль #геополитика #курс валют #укрепление рубля #центоробанк #падение доллара
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