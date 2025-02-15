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gotreksson
Расширение Куйбышевской железной дороги запланировано до 2027 года
Реализация проекта по улучшению пропускной способности ключевого участка стальной магистрали позволит увеличить количество поездов с 22 до 35 пар в сутки, что приведет к росту грузооборота на 18,5 млн тонн в год.

Реализация данного проекта позволит существенно улучшить пропускную способность ключевого участка стальной магистрали, увеличив ее на 60% — с 22 до 35 пар поездов в сутки, что приведет к росту годового грузооборота на 18,5 млн тонн нетто. Этот проект признан приоритетным для Куйбышевской железной дороги, о чем в конце января 2025 года заявил начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев в ходе пресс-конференции.

Основное внимание уделяется перегону Тихоново – Тойма на линии Акбаш – Агрыз, где к 2027 году планируется строительство двухпутной вставки протяженностью 5,3 км. Помимо этого, предусмотрена модернизация сопутствующей инфраструктуры. Стоит отметить, что проблема пропускной способности данного участка обсуждалась уже давно. Еще в 2012 году в концепции, разработанной РЖД, указывалось, что возможности этого участка полностью исчерпаны. Аналогичная ситуация наблюдалась и на перегоне Тихоново – Набережные Челны. В 2017 году на участке протяженностью 18,4 км были проведены масштабные работы: заменена рельсошпальная решетка (вместо деревянных шпал уложен бесстыковой путь с железобетонными шпалами), построен второй путь, а также улучшено состояние земляного полотна, искусственных сооружений, устройств электроснабжения и систем сигнализации. Теперь аналогичные работы предстоит выполнить на перегоне Тихоново – Тойма, причем актуальность этого проекта в последние годы значительно возросла.

По словам Олега Шевцова, генерального директора АО «Трансэнерком», с 2022 года в Республике Татарстан активно меняются логистические схемы промышленных предприятий, что связано с изменением геополитической обстановки. Использование автомобильного транспорта постепенно сокращается, а железнодорожный транспорт приобретает все большее значение. В результате растут объемы грузоперевозок, особенно контейнерных, что требует увеличения пропускной способности железнодорожных путей. Проект реконструкции перегона Тихоново – Тойма включает не только строительство двухпутных вставок, но и развитие инфраструктуры. Например, экономическая зона «Алабуга» в рамках создания логистического комплекса имени Дэн Сяопина планирует проложить около 16 км новых железнодорожных путей, которые будут соединены с существующими станциями Никашновка и Круглое Поле, связанными с перегоном Тихоново – Тойма. Это позволит увеличить объемы перевозок продукции экономической зоны, такой как удобрения, древесина, автомобили, углеродное волокно и другие товары. 

Куйбышевская железная дорога, являясь одним из ключевых транспортных узлов, связывает европейскую часть России с регионами Средней Азии, Казахстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Она обслуживает крупные промышленные центры, специализирующиеся на добыче и переработке нефти, а также обеспечивает перевозку продукции химической и энергетической промышленности, включая удобрения, химикаты, соду, лес и зерно. Линия Акбаш – Агрыз развивалась поэтапно: участок Акбаш – Круглое Поле был введен в эксплуатацию в 1961 году, а до станции Агрыз железная дорога была продлена в 1982 году.

#новости #промышленность #ржд #железнодорожный транспорт #алабуга #грузооборот #кбшжд #куйбышевская железная дорога #тихоново #тойма
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