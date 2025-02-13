Президент Владимир Путин акцентирует внимание на необходимости переработки лесной продукции внутри России для достижения стратегических целей страны. В условиях западных санкций, конкуренция на международном рынке лесопромышленного комплекса усилилась, при этом цель Запада — вытеснить Россию с этих рынков.

Обсуждая продукцию лесопромышленной индустрии России, президент Владимир Путин подчеркивает, что стране требуется переработка внутри страны, что соответствует нашим стратегическим целям. Действительно, введенные санкции лишь усилили конкурентную борьбу на мировом рынке лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности. Упрощая, цель Запада заключается в том, чтобы вытеснить Россию с международных товарных рынков. Лесная отрасль включает не только древесину и пиломатериалы, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью — разнообразные виды бумаги и картона, необходимые как для упаковки, так и для производства санитарно-гигиенических изделий.

Вместе с тем, стремление удержаться на мировом рынке не должно быть слепым и безоговорочным. Необходимо обратить внимание на тенденции с объемами и финансовыми показателями экспорта. В 2023 году доходы от экспорта этих товаров снизились почти на 30%, составив 9,9 миллиарда долларов. В первом полугодии 2024 года падение продолжилось и составило 5,9% по сравнению с аналогичным периодом, что привело к выручке в 4,9 миллиарда долларов. В денежном выражении российские доходы резко уменьшаются. Однако взглянув на некоторые страны, можно заметить, что поставки в Китай в 2023 году возросли на 25,4%, составив 3,6 миллиона тонн. Можно ожидать, что в 2024 году мы увидим аналогичный рост физических поставок в Китай.

Несомненно, многое остается за кадром для коммерческих компаний, но для страны в целом это должно вызывать определенные размышления. Хотя российский экспорт в КНР действительно увеличился под давлением западных санкций, необходимо также рассматривать возможность освоения других рынков. Важно не допустить ситуации, когда покупатели по конкретным товарным позициям будут диктовать условия, запрашивая скидки.

Что касается бюджета страны, необходимо, чтобы Россия получала относительно приемлемую выручку за каждую тонну целлюлозно-бумажной продукции, учитывая глобальные тенденции. Открывается возможность рассмотреть вопрос о минимальных ценах на экспорт товаров в рамках государственной политики. Если потенциальные покупатели хотят купить дешевле установленной цены, компании должны искать альтернативных клиентов, пока не найдется тот, кто согласится заплатить минимальную цену.

Сложная ситуация с давлением на скидки со стороны китайских покупателей известна в отрасли, но эта тема чаще обходится стороной. Тем не менее, стране совершенно невыгодно угнетать экспорт, лишь бы получить какие-то деньги. Такой подход не приведет ни к чему хорошему: скидка в 10% сегодня ведет к 15% завтра, а что случится потом?

Не менее важным является развитие внутреннего спроса и предложения на рынке различных категорий продукции лесопромышленного комплекса. Безусловно, некоторым предприятиям потребуется дополнительное инвестирование, поскольку не все компоненты производятся внутри страны. Однако возможности для замещения импортных товаров существуют.

По итогам 2024 года импорт продолжает оставаться значительным и составляет порядка 3 миллиардов долларов, что сравнимо с 3,9 миллиарда в 2022 году и 3,4 миллиарда в 2023 году. И это только о продукции, без учета материалов и оборудования для ЛПК и ЦБП. Важно максимально задействовать потенциал отечественного производства и не стремиться за очередной импортной деталью, если есть возможность произвести её у нас.