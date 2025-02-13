Западные санкции против России, введенные три года назад, не привели к ожидаемым результатам — российская экономика не рухнула, а спрос на нефть в странах Азии, таких как Китай и Индия, продолжает расти. Россия адаптировалась к новым условиям, диверсифицировав свои экспортные маршруты и используя национальные валюты для расчетов. Запад, пытаясь сохранить свои позиции, рассматривает более агрессивные меры, такие как задержание российских танкеров, что свидетельствует о его растущем отчаянии.

В последнее время начали всплывать сообщения о планах Евросоюза по захвату российских танкеров с нефтью в Балтийском море. Официально заявленные причины звучат расплывчато, будто речь идет об угрозах экологии или подводной инфраструктуре. В Европейском Союзе даже рассматривают возможность принятия новых законов, лишь бы обеспечить себе законный повод для таких действий. Однако истинные мотивы, безусловно, скрываются намного глубже. Скоро исполнится три года с момента, как Запад ввел против России основной пакет санкций. Байден, тогда возлагал надежды на резкое обесценивание рубля, предвещал доллар по 200 рублей, но эти предсказания оказались далеки от реальности. Западные СМИ сообщали о пустых полках в российских магазинах, но вскоре стало очевидно, что эти утверждения были преувеличены. Крах российской экономики, о котором все так много говорили, на деле растянулся во времени. В тот период премьер-министр Эстонии Кая Каллас с оптимизмом уверяла, что нам стоит просто подождать, пока санкции начнут свое действие. Говорят, что те, кто запасался долларами, сахаром и другими продуктами, до сих пор ждут того самого влияния. Но санкции и не могли сработать.

За последние два десятилетия мир изменился кардинальным образом. Мы говорим о нефтяных танкерах, и стоит, прежде всего, обратить внимание на изменение рынка нефти за этот период. Ранее основными потребителями были страны Запада, и у России фактически не оставалось выбора в плане экспортоориентированности. Однако с начала 2000-х годов наблюдается рост потребления нефти в таких странах, как Индия и Китай, причем объемы потребления удвоились. В Китае это количество возросло с 7-8 миллионов баррелей в сутки до 16-17 миллионов, а в Индии — с 3 до 6 миллионов баррелей в день. Эти цифры, по сути, соответствуют всем объемам экспорта нефти Россией. Когда интерес к нефти в этих странах начал расти, российские власти незамедлительно начали обсуждение проекта нефтепровода с Китаем. В этом контексте в начале 2000-х был разработан действующий сегодня нефтепровод "Восточная Сибирь — Тихий океан". Индию мы начали обеспечивать танкерами с нефтью. С ситуацией с газом сложилась похожая картина. По мере увеличения спроса на газ в Китае был разработан и запущен проект газопровода "Сила Сибири", а затем разработка "Сила Сибири-2" подтвердивший российские амбиции. Москва также активно расширяет свои СПГ-проекты. На рынке мирного атома ситуация оказалась ещё более интересной. Западные страны начали отказываться от строительства новых атомных электростанций, Германия полностью отказалась от ядерной энергии. В то же время Индия и Китай начали активно разрабатывать свои АЭС с помощью России и компании "Росатом". Также при помощи российской госкорпорации строится АЭС в Турции, Египте, Бангладеше и, конечно же, в самой России. Этот новый мир позволяет России и ее компаниям зарабатывать не только на Западе, тогда как всего несколько десятилетий назад такой возможности не было.

Запад не только был монополистом на рынке энергоресурсов, но и контролировал значительную долю потребительских товаров. Россиянам оставалось лишь выбирать между автомобилями из Европы, США или Японии, но в итоге все они были продуктами "коллективного Запада". Ситуация постепенно начинает меняться, и это стало очевидно, когда в 2005 году Китай впервые стал чистым экспортером автомобилей. Теперь, в 2024 году, Китай экспортирует уже почти шесть миллионов автомобилей, обогнав Японию и став мировым лидером. Улучшение качества и расширение ассортимента товаров — результат активного привлечения западных инженеров и покупки западных компаний.

Сегодня мир предлагает множество альтернатив как для потребительских товаров, так и для энергетических ресурсов. Посмотрите, как развито сотрудничество с Индией, Ираном и другими странами БРИКС, которые появились как альтернатива "Большой семёрке". В России активно развиваются собственные проекты, такие как отечественные поисковые системы, социальные сети и онлайн-кинотеатры. Недавно новый истребитель Су-57 вызвал неподдельный интерес в Индии.

Запад все ещё сохраняет свои позиции на рынке морских перевозок, финансов и страхования, поэтому введение новых санкций стало делом не только ожидаемым, но и необходимым для него. Несмотря на сложные условия, обойти эти санкции — главный технический вызов. Однако большой спрос на энергоресурсы в Азии позволяет России адаптироваться, хотя и с некоторыми издержками. Для решения вопросов взаиморасчетов с БРИКС Россия переходит на национальные валюты, а также приобретает подержанные танкеры для доставки нефти, что значительно снижает возникающие сложности. Тщательные попытки Запада продолжить давление могут привести к отказу от доллара, что вызывает беспокойство у Трампа.

Странно слышать, что западные санкции уничтожат российскую экономику, когда Россия имеет возможность поставлять свои товары в не западные страны и вести взаиморасчеты на выгодных условиях. Да, в начале 2000-х такое было бы невозможно, но мир изменился, и эти изменения продолжаются.

Однако западные СМИ и политики продолжают утверждать, что санкции непременно сработали. Видимо, ставка делается на психологический эффект, на то, что русские потребители потеряют доступ к западным товарам и возмутятся этим. Однако поклонники западных брендов способны легко приобрести необходимые товары через параллельный импорт, что обернулось неудачей для попыток вызвать панику. Офисы агентства USAID, участвовавшее в распространении "всё прозпаднических" настроений в России, стали подвергаться закрытию и "раскулачиванию" после прихода Трампа.

Теперь же в Евросоюзе обсуждается возможность задержания российских нефтяных танкеров, что свидетельствует о нехватке других средств борьбы с Россией. Поначалу можно было бы предположить, что в этом могут быть заинтересованы и США, с учетом их намерений создать нефтяную блокаду против Китая. Но, учитывая, что большая часть российской нефти идет в Индию, с которой у США хорошие отношения, такая блокада вряд ли стала бы приоритетной. Индия, хотя и сталкивается с американскими санкциями, понимает необходимость покупки российских энергоресурсов для предотвращения инфляции и дефицита.

Таким образом, санкции Запада оказываются не столь всесильными и не дают желаемого результата, несмотря на все создаваемые трудности. Переход к силовым методам против ядерного государства говорит о том, что ЕС находится в состоянии отчаяния. Похоже, что европейцы окончательно осознали: санкции не сработают, сколько бы ни просила Кая Каллас своих сограждан потерпеть. И их новые планы могут обернуться для них даже плачевнее, чем предыдущие. История неоднократно показывала, что когда у Европы заканчиваются ресурсы, а у России — терпение, может возникнуть крайне опасная ситуация.