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gotreksson
В Казани анонсировали мегапроект по строительству центра экстремальных водных видов спорта
В Татарстане, в столице Казани, в рамках амбициозной программы «Казань — город на воде» разрабатывается крупный проект, который будет представлен широкой общественности в феврале 2025 года. Мэр города Ильсур Метшин сообщил, что на полуострове Локомотив планируется построить уникальный центр экстремальных водных видов спорта, который станет крупнейшим в Европе. О данном замысле было озвучено на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», прошедшем с 6 по 8 февраля.

Этот форум уже назван самым значительным событием в области архитектуры и урбанистики за последние три года, собрав более 62 тысяч участников, в том числе 17 тысяч онлайн-участников. Среди них были специалисты из 23 стран и 39 главных архитекторов городов стран БРИКС, что подчеркивает международный масштаб мероприятия.

Анонсированный круглогодичный Центр экстремальных водных видов спорта, занимающий площадь 5,5 тысячи кв. м, должен стать центральным элементом амбициозного водно-туристического кластера, площадь которого составит 65 га. В создании этого мегапроекта, планируемого на ближайшие девять лет, включая сам экстрим-центр, который рассчитывают завершить к 2030 году, предусмотрено строительство 17 значимых объектов. Развитие новой инфраструктуры ожидаемо привлечет дополнительно до 30 тысяч туристов в год.На побережье будут созданы сопутствующие объекты, такие как верфи для ремонта судов и пассажирский речной терминал, а также благоустроенные пешеходные маршруты. Яхтенная марина с 700 швартовочными местами появится в южной части полуострова Локомотив, что сделает её самой крупной в стране. Север полуострова станет домом для крупнейшего центра экстремальных водных видов спорта в Европе, где смогут тренироваться до 1,5 тысячи спортсменов. Здесь предусмотрены несколько крытых бассейнов, включая установки для серфинга, способные генерировать высокие волны. Таким образом, на Волге любители экстрима смогут получить полноценные ощущения от покорения океанских волн.

Общая стоимость амбициозного проекта оценивается в 10,5 миллиарда рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов активно поддержал данную инициативу и поручил профильным структурам республики разработать проекты использования водных ресурсов во всех уголках региона. В конце 2025 года запланирован международный конкурс на создание концепции Центра экстремальных водных видов спорта.

Этот новый центр станет аналогом парка «Урам», расположенного на воде. Напоминаем, что URAM Extreme Park в центре Казани является самым большим экстрим-парком в стране, который включает как открытые, так и закрытые зоны. Его строительство началось осенью 2019 года, а завершилось в 2021 году с общими затратами свыше 750 миллионов рублей.

#строительство #туризм #архитектура #казань #мегапроект #татарстан #стройка #локомотив #водные виды спорта #центр экстремальных водных видов спорта
Источник: kzn.ru
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