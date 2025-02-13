Комплекс будет снабжать регион до 1200 тонн томатов и 1600 тонн огурцов круглогодично, покрывая 60% потребности региона в этих овощах

Камчатка, известная своими суровыми климатическими условиями, долгое время зависела от поставок свежих овощей из других регионов и стран. Теперь, благодаря новому агрокомплексу, жители края смогут круглый год наслаждаться свежими и экологически чистыми продуктами местного производства.

Производственные мощности комплекса впечатляют: ежегодно здесь будут выращивать до 1200 тонн томатов и 1600 тонн огурцов. Это позволит покрыть 60% потребности региона в этих овощах, что значительно снизит зависимость от импорта и улучшит продовольственную безопасность Камчатки.

Тепличный комплекс оснащен передовыми технологиями, которые делают его одним из самых современных в России. Ключевыми особенностями комплекса является система капельного орошения, которая обеспечивает оптимальное увлажнение растений, что, как доказано, повышает урожайность и снижает расход воды. Также современные системы управления микроклиматом позволяют поддерживать идеальные условия для роста овощей, независимо от внешних погодных условий. В самих теплицах выращиваются высокоурожайные сорта томатов и огурцов, адаптированные к условиям Камчатки.

Реализация проекта тепличного комплекса имеет значительный экономический и социальный эффект. Инвестиции в размере 2,5 миллиарда рублей не только позволили создать современное производство, но и способствовали развитию инфраструктуры региона. Комплекс создал 100 новых рабочих мест, что стало важным вкладом в снижение уровня безработицы региона и повышение благосостояния местного населения.

Кроме того, проект способствует развитию малого и среднего бизнеса. Местные фермеры и предприниматели смогут сотрудничать с комплексом, поставляя продукцию или оказывая услуги по обслуживанию комплекса, что создаст дополнительные возможности для экономического роста.

В ближайшие годы планируется расширение производства и увеличение ассортимента выращиваемых культур. Это может включать зелень, салаты и другие овощи, которые пользуются спросом у жителей региона.

Также стоит отметить, что агрокомплекс будет активно участвовать в благотворительных акциях и социальных инициативах, направленных на поддержку местных школ, детских садов и домов престарелых. Это поможет укрепить социальные связи в обществе и повысить уровень жизни в Камчатском крае.