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gotreksson
В Беларуси стартовала сборка представительского седана, позиционирующего как замена Toyota Camry
На российском и белорусском автомобильных рынках появилась новая ниша после ухода моделей Toyota Camry. Крупные автопроизводители, такие как Geely Motors, начали предлагать свои модели. Geely запустила локальную сборку бизнес-седана Preface в Беларуси, который уже скоро появится в автосалонах.

В настоящее время российский и белорусский автомобильные рынки открыли для себя весьма привлекательную нишу, которая образовалась после ухода моделей Toyota Camry. Оригинальные автомобили Camry, поступающие из США или Японии, достигают покупателей лишь через параллельный импорт, что сопровождается значительными наценками. Китайские версии Toyota Camry, предлагаемые на рынке, являются гибридами. В результате, крупные автопроизводители стремятся заполнить эту пустующую нишу своими собственными предложениями.

Например, компания Geely Motors начала локальную сборку своего бизнес-седана Preface на заводе BelGee в Беларуси. Первые серийные автомобили уже сошли с конвейера и вскоре появятся в белорусских автосалонах. Вполне ожидается, что Geely Preface окажется и на российском рынке. Этот автомобиль выделяется внушительными габаритами: длина составляет 4,8 метра, ширина – 1,88 метра, высота – 1,47 метра. Он немного короче и выше Kia K5 и почти совпадает по размеру с китайской версией Camry 2025 года. Внешний вид Geely Preface значительно отличается от других автомобилей в этом сегменте. Первые две машины были выполнены в спортивном стиле, ориентированном на активную аудиторию, тогда как Geely создала свой бизнес-седан с акцентом на представительские черты.

Geely Preface был разработан в сотрудничестве с Volvo и построен на универсальной модульной платформе CMA, которая позволяет производить достаточно крупные автомобили. Интересно, что работа над этой моделью началась не вчера, а еще в 2020 году. Седан выставляли под разными названиями и продавали на внутреннем рынке Китая. Однако начиная с 2023 года, даже после обновления, производство Geely Preface столкнулось с определенными трудностями. И, появление этого седана стало весьма актуальным на фоне проблем с поставками оригинальных Camry в Россию.

На данный момент Geely Preface выглядит довольно консервативно, но все же сохраняет свою узнаваемость. Уровень посадки в машине относительно низкий, что может понравиться не всем, особенно учитывая небольшой дорожный просвет – всего 136 мм. Для желающих повысить комфорт можно установить полноразмерные 18-дюймовые колесные диски, которые доступны только в более продвинутой комплектации Flagship. В базовой версии предусмотрены 17-дюймовые колеса.

На данный момент доступны две комплектации: Luxury и Flagship. В первой из них предлагается салон в темных тонах, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, сидений и форсунок омывателя, кресла с настройками, круиз-контроль, различные ассистенты водителя, системы парковки, мониторинг дорожной ситуации, датчики давления в шинах, а также возможность управления двигателем с помощью брелока или смартфона. В комплектации Flagship имеется примерно тот же набор, но дополнительно включены адаптивный круиз-контроль, расширенный набор систем безопасности и больше настроек для кресел, а также качественная аудиосистема. Интерьер автомобиля выполнен в традиционном стиле, с большим экраном над центральной консолью и цифровой приборной панелью. В дополнение к этому, имеется небольшой информационный дисплей для водителя. Стандартный мультируль имеет нестандартную форму, а консоль укомплектована множеством физических кнопок. Общий вид интерьера выглядит гораздо более привлекательно по сравнению с интерьерами современных китайских кроссоверов.

Что касается силового агрегата, Geely Preface будет оснащен двухлитровыми моторами JLH-4G20TDG мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 385 Н*м. Некоторые поклонники марки Geely утверждают, что двигатель является «шведским», но это не совсем верно. Это, скорее, переработанный вариант двигателя Drive-Y. Разработку блока управления осуществляли сторонние компании, и у Geely нет прав на оригинальное программное обеспечение. Поэтому используются китайские блоки. Тем не менее, двигатель демонстрирует хорошую динамику, разгоняя Geely Preface до первой сотни всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Подвеска автомобиля состоит из стандартной схемы: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажная.

В Беларуси стоимость Geely Preface составляет около 29-30 тысяч долларов. Следовательно, в России цена вряд ли окажется ниже 3,5-3,8 миллионов рублей. Вероятно, на время старта продаж будут предложены различные акции и скидки, что позволит приобрести автомобиль за ориентировочно 3,3 миллиона рублей, что сделает его более доступным для покупателей.

#россия #беларусь #завод #cma #автозавод #belgee #toyota camry #автомобил #паралельный импорт #geely preface
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