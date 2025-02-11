Проект, мощность которого составит 350 тысяч тонн в год, направлен на сокращение объёмов захоронения отходов и вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Инвестиции в проект превышают 4 млрд рублей, а его реализация позволит создать более 330 рабочих мест.

Новый комплекс станет ключевым элементом инфраструктуры по переработке отходов в Северо-Кузбасской агломерации. Он будет обслуживать территорию с высокой концентрацией населения и промышленных предприятий, где проблема утилизации ТКО стоит особенно остро. Мощность комплекса — 350 тысяч тонн отходов в год — позволит значительно сократить объёмы захоронения мусора и вовлечь в оборот не менее 25% вторичных ресурсов. Это соответствует современным трендам в области устойчивого развития и циклической экономики России.

Комплекс оснащён современным оборудованием, включая автоматические сортировщики, которые позволяют эффективно разделять отходы на различные фракции. Это обеспечивает высокий уровень переработки и минимизирует количество отходов, направляемых на полигоны. Все оборудование, используемое на предприятии, произведено в России.

Основные этапы переработки отходов на комплексе включают в себя: сбор и транспортировку отходов со всей Северо-Кузбасской агломерации, сортировку автоматическими системами, разделяющими отходы на полезные фракции (пластик, стекло, металл, бумага) и неперерабатываемые компоненты. И собственно саму переработку, вторичные ресурсы будут направлены на дальнейшую переработку для производства новых товаров, а оставшиеся отходы, которые невозможно переработать, будут утилизированы с минимальным воздействием на окружающую среду.

Проект полностью соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», который направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение качества жизни населения и внедрение современных технологий в сфере обращения с отходами.

Инвестиции в проект превышают 4 млрд рублей, что подчеркивает его значимость для региона. Помимо положительного влияния на экологию, комплекс принесёт существенные экономические и социальные выгоды.

Запуск производственно-технического комплекса в Кузбассе — это не только локальное событие, но и пример для других регионов России. Успешная реализация проекта может стать моделью для создания аналогичных комплексов в других промышленных агломерациях, где проблема утилизации отходов стоит не менее остро. Вовлечение вторичных ресурсов в оборот снижает затраты на производство новых товаров, а сокращение объёмов захоронения отходов уменьшает экологическую нагрузку на окружающую среду.