Комплекс сможет работать в сложных геологических условиях и обеспечит высокую скорость проходки. Кроме того, в ближайшее время метростроители получат второй комплекс и 14 тоннельных укладчиков.

Одно из ведущих машиностроительных предприятий России, завершило сборку первого из двух заказанных тоннелепроходческих комплексов диаметром 5,6 метра. На данный момент идет активный демонтаж комплекса для его доставки на стройплощадку и последующей сборки в шахте № 852. В ближайшее время метростроители получат второй комплекс и 14 тоннельных укладчиков.

Сборка первого тоннелепроходческого комплекса — важное событие для российской промышленности и метростроения. Долгое время страна зависела от привозного оборудования. Тоннелепроходческий комплекс диаметром 5,6 метра предназначен для строительства тоннелей метро. Он способен работать в сложных геологических условиях. Это оборудование будет работать на строительстве коричневой ветки и продолжении фиолетовой линии Петербургского метрополитена.

Тоннелепроходческий комплекс представляет собой высокотехнологичное оборудование, соответствующее мировым стандартам. Его ключевые особенности включают:

- Диаметр проходки 5,6 метра, что позволяет строить тоннели для двухпутного движения поездов.

- Высокая производительность даже в сложных грунтах.

- Надежность и долговечность.

- Возможность адаптации к различным геологическим условиям, включая песчаные, глинистые и скальные породы.

Кроме того, комплекс оснащен системами автоматизации, которые позволяют минимизировать участие человека в процессе проходки. Так же в скором времени метропроходчики получат второй тоннелепроходческий комплекс и 14 тоннельных укладчиков.

Обуховский завод стал единственным участником конкурса на поставку метростроительного оборудования в начале прошлого года. Предприятие не только справилось с задачей, но и выполнило ее досрочно. Кроме тоннелепроходческих комплексов, завод производит щиты для строительства наклонных ходов и станционные блокоукладчики.

В ближайшие годы планируется расширение производства и разработка новых моделей оборудования для метростроения.