Одно из ведущих машиностроительных предприятий России, завершило сборку первого из двух заказанных тоннелепроходческих комплексов диаметром 5,6 метра. На данный момент идет активный демонтаж комплекса для его доставки на стройплощадку и последующей сборки в шахте № 852. В ближайшее время метростроители получат второй комплекс и 14 тоннельных укладчиков.
Сборка первого тоннелепроходческого комплекса — важное событие для российской промышленности и метростроения. Долгое время страна зависела от привозного оборудования. Тоннелепроходческий комплекс диаметром 5,6 метра предназначен для строительства тоннелей метро. Он способен работать в сложных геологических условиях. Это оборудование будет работать на строительстве коричневой ветки и продолжении фиолетовой линии Петербургского метрополитена.
Тоннелепроходческий комплекс представляет собой высокотехнологичное оборудование, соответствующее мировым стандартам. Его ключевые особенности включают:
- Диаметр проходки 5,6 метра, что позволяет строить тоннели для двухпутного движения поездов.
- Высокая производительность даже в сложных грунтах.
- Надежность и долговечность.
- Возможность адаптации к различным геологическим условиям, включая песчаные, глинистые и скальные породы.
Кроме того, комплекс оснащен системами автоматизации, которые позволяют минимизировать участие человека в процессе проходки. Так же в скором времени метропроходчики получат второй тоннелепроходческий комплекс и 14 тоннельных укладчиков.
Обуховский завод стал единственным участником конкурса на поставку метростроительного оборудования в начале прошлого года. Предприятие не только справилось с задачей, но и выполнило ее досрочно. Кроме тоннелепроходческих комплексов, завод производит щиты для строительства наклонных ходов и станционные блокоукладчики.
В ближайшие годы планируется расширение производства и разработка новых моделей оборудования для метростроения.