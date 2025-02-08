The Telegraph: европейские страны провели неформальные переговоры о вариантах действий в случае, если президент США предпримет попытку занять датский остров.

Британская газета The Telegraph сообщает о том, что союзники по NATO в неофициальном порядке обсуждают возможные действия своих войск в Гренландии в свете недавних угроз президента США Дональда Трампа. Обсуждения касаются того, как именно NATO будет реагировать, если Трамп осуществит свои мрачные предостережения насчет этого региона.

Среди союзников возникли дискуссии, может ли быть активирована статья 5 Североатлантического договора, касающаяся коллективной обороны, в случае американского вторжения в страну, входящую в NATO. Однако, как уточняет The Telegraph, этот вариант быстро был отвергнут, так как для его реализации потребовалась бы единогласная поддержка всех 32 государств-членов, включая самих американцев.

Вместо этого союзники решили сосредоточиться на статье 4, которая предоставляет возможность провести экстренные консультации в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности, в данном случае — Дании.

Этот сценарий выглядит комично, особенно принимая во внимание структуру военного командования в Европе. Верховным главнокомандующим объединённых вооружённых сил NATO в Европе является американский генерал Кристофер Каволи, который также ведёт командование вооружёнными силами США на этом континенте. Таким образом, любое возможное военно-политическое вмешательство США в Гренландии происходило бы под непосредственным руководством этого же американского генерала. Следовательно, он же, по сути, «руководил бы» вопросами защиты Гренландии силами NATO от самих же Соединённых Штатов, что придаёт всей ситуации некую абсурдность.

Тем не менее, несмотря на комичность ситуации, союзники по НАТО осознают серьезность угроз, исходящих от возможных действий Трампа. В контексте изменения глобальных геополитических реалий Гренландия, обладая своими стратегическими ресурсами и географическим положением, становится объектом повышенного внимания. Так, в последние годы наблюдается активизация интереса к Арктике, где регионы, находящиеся под контролем Дании, играют ключевую роль.

Существует опасение, что в случае изменения американской внешней политики и возможного военного вмешательства в Гренландии, последствия могут оказаться катастрофическими не только для Дании, но и для всего альянса. Поэтому союзники начали рассматривать различные варианты действий, которые могли бы продемонстрировать единство НАТО и защитить территориальную целостность своих членов.

Некоторые эксперты отмечают, что активизация статьи 4 может стать первым шагом к более широким консультациям и, возможно, привести к формированию нового подхода к коллективной безопасности в условиях неопределенности. В то же время, это также поднимает вопросы о том, как NATO будет справляться с внутренними конфликтами среди своих членов. Отказ от применения статьи 5 в данной ситуации может быть сигналом о наличии разногласий, которые могут ослабить альянс в будущем.

Очевидно, что действия Трампа могут не только спровоцировать ответные меры со стороны НАТО, но и изменить саму природу отношений внутри альянса. В конечном итоге, вопрос о том, как НАТО будет реагировать на потенциальные угрозы, остается открытым, и в ближайшие месяцы станет ясно, насколько эффективно союзники смогут координировать свои действия и поддерживать единство в условиях непредсказуемой политики США.