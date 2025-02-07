Общая стоимость проекта превысит 65 миллиардов рублей, из которых около половины пойдет на строительство мостового перехода через Волгу. Это должно значительно улучшить транспортную ситуацию, соединяя Заволжский и Фрунзенский районы города.

Старт долгожданному проекту, о котором начали говорить еще в 1970-х годах, будет дан в этом году. Предполагаемая стоимость проекта превысит 65 миллиардов рублей, и примерно половина этой суммы будет направлена на строительство мостового перехода через Волгу. С этого ключевого этапа начнется реализация давней идеи, направленной на значительное улучшение транспортной ситуации в Ярославле, которая соединит Заволжский и Фрунзенский районы города.

Дискуссии о необходимости создания автодорожного полукольца на южной окраине областного центра ведутся уже с советских времен. Еще более 50 лет назад в Генеральный план был включен проект Карабулинской развязки. В 2010 году после подготовки детального проекта казалось, что юбилейная мечта водителей, наконец, станет реальностью, и трасса должна была открыться в 2014 году. Однако этого не произошло. Документация со временем устарела, и это потребовало выделения средств для повторного проведения работ. В 2022 году данный вопрос снова поднимался во время встречи губернатора Михаила Евраева с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства дал соответствующие указания профильным ведомствам, что позволило продвинуться в реализации проекта. Москва пообещала выделить необходимые финансовые средства. Местные власти тогда сообщили о планах начать работы до конца 2023 года, но сроки были позже сдвинуты. В результате недавно Евраев объявил, что строительные работы начнутся в 2025 году.

Проект разделён на пять отдельных этапов. Четвертый этап, разбитый на два подэтапа, как раз и включает строительство мостового перехода. В январе этого года профильные власти выдали положительное заключение. Согласно информации на сайте Главгосэкспертизы России, протяженность утвержденного к строительству участка автомагистрали с учетом искусственных сооружений составит 3,11 километра. Протяженность самого моста составит 813,3 метра, плюс правобережная и левобережная эстакады длиной 495,5 метра и 38,5 метра соответственно. В итоге общая длина нового четырехполосного перехода через Волгу достигнет 1,3 километра.

В рамках проекта планируется проложить 10,5 километра дороги с 4-6 полосами движения. Автодорога в юго-восточном направлении будет начинаться от пересечения проспекта Толбухина с улицей Большой Федоровской, которая находится рядом с мостом через Которосль, и будет вести до нового перехода. На противоположном берегу магистраль начнется от улицы Клубной и дойдет до пересечения улиц Маяковского и Университетской. В результате реализации проекта будет построено семь развязок.

Евгений Адамов, руководитель филиала компании «Байкал-Сервис» в Ярославле, говорит о необходимости третьего моста, подчеркивая, что он поможет значительно разгрузить старый Октябрьский мост. Несмотря на то, что даже наличие одного нового моста может частично решить проблему, для достижения максимального эффекта важно полноценное введение в эксплуатацию Карабулинской развязки. Он отмечает, что это серьезный и сложный проект, и заботит его лишь срок реализации. Местные жители старшего поколения подтвердят, что обсуждения о необходимости нового моста продолжаются уже более 40 лет, но реальных изменений до сих пор не произошло. За это время был построен лишь один другой мост через Волгу — Юбилейный, который был завершён к 1000-летию Ярославля в 2010 году. Многие ошибочно полагают, что он помог значительно разгрузить единственный на тот момент Октябрьский мост, однако это не так. Юбилейный мост стал частью федеральной трассы М-8, что значительно увеличило поток грузового и легкового транспорта. Проблема заключается в том, что количество машин на дорогах возросло многократно, и без второго моста транспортная ситуация в Ярославле бы стала критической. С третьим мостом ситуация будет схожей: жители южной части города и Заволжского района получат новые маршруты, что существенно снизит нагрузку на центр и, в частности, на Октябрьский мост. Однако, как это часто бывает с масштабными проектами, часть местных жителей выражает протест против строительства новой дороги, так как оно предполагает изъятие 144 земельных участков. Владельцы этих участков не хотят расставаться с их участками, а также трасса в некоторых местах пройдет вплотную к окнам домов. Власти, отвечая на эти опасения, заявили, что на определенных участках будут установлены шумозащитные экраны, а в квартирах владельцы получат новые плотные окна, что, судя по всему, не удовлетворит всех жильцов.