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gotreksson
В России продажи BMW за 2024 год выросли на 30%
BMW продолжают пользоваться высоким спросом в России, что подтверждается ростом продаж на 30% в 2024 году. Премиальные модели BMW увеличили свои продажи на 48%. Несмотря на рост популярности китайских автомобилей, BMW занимает второе место среди премиальных брендов.

Баварские автомобили всегда пользовались особым уважением в России. Возможно, это единственный бренд в мире, который одновременно производит как премиальные автомобили высшего класса, так и спортивные машины с выдающимися эксплуатационными характеристиками. Именно поэтому BMW пользуется такой любовью и высоким спросом среди автолюбителей. Это подтверждается тем, что по данным на конец 2024 года объем продаж баварских машин в России увеличились в среднем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Если углубиться в цифры, то окажется, что продажи премиальных моделей BMW выросли на 48%. Это означает, что число приобретенных автомобилей этой марки стало почти на половину больше, чем в 2023 году. Подобные данные не являются простыми домыслами или маркетинговыми уловками автосалонов, а основываются на четкой статистике аналитического агентства «Автостат». 

Конечно, некоторые могут попытаться объяснить столь резкий рост продаж проблемами логистики 2023 года. Однако даже в абсолютных показателях результаты BMW за 2024 год выглядят весьма внушительно. Было продано 156,4 тысячи новых автомобилей, и это происходит на фоне массового ввоза китайских автомобилей, которые предлагаются в самом разнообразном исполнении — как с различными опциями, так и без них. Хотя наблюдается тенденция, что на дорогах зачастую встречаются преимущественно российские и китайские автомобили, статистика утверждает иное. Согласно отчету о «Топ-5 самых популярных марок премиального сегмента» за 2024 год, BMW занимает второе место, уступая лишь Li Xiang, причем оба этих бренда поступают в Россию неофициально.

Третье место в этом списке занимает Voyah, и стоит заметить, что обе китайские марки демонстрируют исключительные темпы роста. У LiXiang продажи увеличились в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, а у Voyah — в 2,1 раза. Однако стоит отметить, что эти китайские автомобили — гибриды, и их популярность во многом обусловлена модой. Модели LiXiang и Voyah отличаются высокой сложностью конструкции и затратностью в обслуживании, и многие из купленных в начале 2024 года автомобилей уже к концу года оказались на вторичном рынке.

Возникает вопрос: почему же российские автомобилисты продолжают приобретать BMW, особенно в премиальном сегменте? Здесь можно сравнить различные характеристики, пробег, расходы на содержание и многое другое. Безусловно, с технической точки зрения баварские автомобили действительно являются одними из лучших. Хотя, возможно, они и стоят недешево в обслуживании, ценность представляет именно сам бренд BMW. Этот бренд, в отличие от многих других немецких производителей, не потерял своей аудитории и не утратил популярности.

Как и говорил один известный экономист, в условиях инфляции россияне «голосуют» рублем. Кто-то инвестирует в драгоценности и золото, кто-то делает акцент на более «приземленные» вещи, такие как кастрюли и стиральные машины, а некоторым просто необходимы автомобили. Все три этих подхода могут служить способом сохранения сбережений, хотя последний вариант в условиях дефицита стал наиболее предпочтительным. Устранение немецких, французских и японских брендов в 2022 году привело к тому, что россияне начали активно скупать автомобили, особенно китайские, как наиболее доступные в тот момент. Запасы западных автомобилей исчезли с рынка всего за несколько месяцев.

В 2024 году пришло осознание того, что китайские, корейские и японские автомобили теряют свою ценность быстрее, чем рубль. Поняв это, россияне начали осознавать, что реальной защитой сбережений могут служить исключительно брендовые автомобили. Так начался активный спрос на BMW, поставляемые по параллельному импорту. Особенно актуальными стали премиальные автомобили, которые, как кажется, будут востребованы даже спустя двадцать лет. Однако вместе с ними начали завозить и более доступные автомобили.

К тому же сам производитель из Баварии активно стремится вернуться на российский рынок, организуя сервисное обслуживание своих автомобилей. Это также способствует росту интереса к марке. Как только будут решены вопросы с гарантийным обслуживанием, можно ожидать, что спрос на BMW увеличится как минимум на 30-40%. А если удастся наладить поставки качественных запасных частей и расходных материалов, это можно будет считать окончательным возвращением бренда на российский рынок.

#bmw #инфляция #российский рынок #voyah #автостат #lixiang #премиальные автомобили #обслуживание автомобилей #сервисное обслуживание #спортивные машины
Источник: 5koleso.ru
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