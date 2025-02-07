Пресс-служба «Силовые машины»: газовая турбина ГТЭ-170.1 успешно прошла программу заводских контрольных испытаний, ключевым и заключительным этапом которой стало вращение ротора турбины валоповоротным устройством. В газовой турбине применены передовые технологии и современные материалы, включая компоненты горячего тракта, для изготовления которых «Силовые машины» создали новое высокотехнологичное производство лопаток. Турбина разработана с учетом требований государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации.

Российская энергомашиностроительная компания «Силовые машины» продолжает укреплять позиции отечественного энергетического сектора, реализуя масштабные проекты в рамках программы импортозамещения. Одним из ключевых достижений стало создание собственной газовой турбины ГТЭ-170, которая будет установлена на Каширской ГРЭС. Инвестиции в разработку и производство турбины оцениваются в 25 миллиардов рублей.

Газовая турбина ГТЭ-170 — это высокотехнологичное оборудование, предназначенное для использования на тепловых электростанциях. Ее мощность составляет 170 МВт, что делает ее одной из самых мощных турбин, созданных в России. Ключевой особенностью ГТЭ-170 называют высокий КПД, достигающий 38%, что обеспечивает экономию топлива и снижение эксплуатационных затрат. Турбина разработана с учетом требований российских энергетических компаний и адаптирована для работы в условиях отечественных электростанций. Это делает ее конкурентоспособной альтернативой зарубежным аналогам.

Каширская ГРЭС, одна из старейших электростанций России, играет важную роль в энергоснабжении Московского региона. Установка новой газовой турбины ГТЭ-170 позволит модернизировать станцию, повысив ее эффективность и надежность.

Кроме того, использование отечественного оборудования снизит зависимость станции от зарубежных поставщиков, что особенно актуально в условиях санкций и ограничений. Это также позволит сократить затраты на обслуживание и ремонт оборудования.

Сегодня «Силовые машины» играют ключевую роль в этом процессе, разрабатывая и производя оборудование для электростанций, включая турбины, генераторы и трансформаторы. Успешная реализация проекта ГТЭ-170 подтверждает способность российских компаний создавать конкурентоспособные продукты, соответствующие мировым стандартам.

Создание ГТЭ-170 стало возможным благодаря использованию передовых технологий и материалов. В процессе разработки были применены современные методы проектирования, включая компьютерное моделирование и испытания на стендах. Это позволило оптимизировать конструкцию турбины и обеспечить ее высокую эффективность.

Успешная реализация проекта ГТЭ-170 открывает новые перспективы для «Силовых машин» и российской энергетики в целом. В ближайшие годы планируется разработка новых модификаций турбин, которые будут использоваться на других электростанциях страны, что позволит ускорить процесс модернизации энергетического сектора и повысить его конкурентоспособность.