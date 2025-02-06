Зачем Россия создает "Искандер-1000" и чем он похож на северокорейский "Хвасон-11".

В последнее время в Интернете появились сообщения о том, что российская оборонная промышленность намерена внедрить новую разработку в ракетный комплекс "Искандер", которая вероятно заменит основную ракету "9М723". В 2019 году мировые СМИ широко осветили ракетные испытания Северной Кореи с участием нового комплекса "Хвасон-11". Эта новость воспринималась как рядовая, ведь соседние страны регулярно испытывали различные ракеты, однако "Хвасон-11" выделялся благодаря своему поразительному сходству с нашим ОТРК "Искандер", особенно с ракетой "9М723". На первый взгляд, различия между ними практически отсутствуют, особенно если смотреть издалека. Однако корейская ракета имеет значительно большую дальность – почти 1000 километров, в отличие от заявленных 500 километров "Искандера". На Западе это новое оружие получило название KN-23 и, несмотря на всплеск интереса к якобы утекшим из России технологиям, вскоре о нем забыли. Тем не менее, к 2023 году KN-23 вновь оказалась в центре внимания, благодаря предположениям о возможных связях с Россией. Существует мнение, что именно эту ракету северокорейцы первыми передали России.

Остается лишь догадываться, насколько это правдивы эти слухи, но западное издание "Military Watch Magazine" предполагает, что именно KN-23 стала толчком для создания российской новой ракеты, известной в отечественных кругах как "Искандер-1000". Оно ссылается на "множество источников", утверждая, что Россия близка к началу серийного производства этой ракеты. Очевидно, что ключевое изменение связано с увеличением дальности полета ракеты, которой, согласно предварительным данным, установлена дальность до 1000 километров. Однако стоит уточнить: эта цифра условна и подразумевает приблизительные границы. Прошедшие испытания "9М723" показали, что ракета смогла достичь почти 700 километров, вместо заявленных 500, вероятно, за счет облегченной боевой части. Это событие открывает новые горизонты, так как "Искандер-1000" теоретически может достичь 1200 или даже 1500 километров, используя облегчённую боевую часть.

Судя по практике, существует много целей, для которых подобные параметры вполне достаточны, особенно если речь идет о подземных укреплениях, которые труднодоступны для других средств поражения. Более того, у этой ракеты может быть потенциал доставки специализированных боеприпасов, что особенно важно в свете того, что с 2025 года Соединенные Штаты планируют размещать ракеты средней дальности в Германии.

Несмотря на это, стандартная боевая часть также находит применение. "Military Watch Magazine" сообщило, что "Искандер-1000" отличается повышенной точностью, что делает ненужным использование мощной боевой части для компенсации рассредоточения силы. У нас есть множество примеров, когда ракеты с боевой частью в 300 кг, такие как Х-59МК2 и П-800 "Оникс", показывают высокую эффективность.

Наконец, стоит рассмотреть, зачем на современном этапе нужны такие ракеты, учитывая текущее стратегическое положение. Вернемся к гипотетическому бункеру — это сложная цель, для которой на данный момент не существует адекватных средств уничтожения. Недруг перемещает свои командные центры вглубь территории, увеличивая тем самым требуемую дальность и время полета ракет. Хотя "Кинжал" способен решать подобные задачи, существует проблема: оппонент обычно осведомлен о полетах МиГ-31И — своего носителя. Спутниковые системы наблюдения постоянно ведут мониторинг и на данный момент нет средств вмешательства в эту практику.

Таким образом, "Искандер-1000" имеет преимущество перед авиационными аналогами благодаря своей незаметности: он может продолжительное время оставаться наготове, ожидая появления цели. Как только информация поступает, обновленная версия "9М723" моментально отправляется в указанную область, не требуя приготовления самолета к вылету.

Кроме того, усовершенствованный "Искандер" сможет более эффективно атаковать аэродромы, большинство из которых находятся за пределами доступности обычных "9М723". Ранее для этих целей использовались дозвуковые крылатые ракеты, но практика показывает, что это менее эффективно, поскольку такие ракеты требуют больше времени на подлёт к цели.