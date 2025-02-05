Ранее разговоры о возможности реализации этого проекта имели место, но официальные подтверждения так и не поступали.

Недавно в интернете появился документ, в котором указано развитие московского метрополитена: планируется продление Бирюлевской линии (от Бирюлево до Щербинки), Сокольнической линии (от Потапово до Щербинки) и Солнцевской линии (от станции «Аэропорт Внуково» до намеченного выставочного кластера «Экспо-2030»). Бирюлевская линия уже строится, и ожидается, что в 2028 году откроется 22-километровый участок от станции «ЗИЛ» до «Бирюлево», который будет иметь восемь промежуточных станций. Также в документе содержится информация о новой линии, именуемой «Рокадной», которая должна включать семь станций. Она была упомянута ещё осенью 2024 года, но тогда не было официального подтверждения от заинтересованных ведомств. Теперь же мэры Москвы прояснили ситуацию: проект действительно рассматривается как потенциальный, однако его реализация пока не принята окончательно. Влияние на решение о строительстве будет иметь динамика реализации градостроительных инициатив в ТиНАО. По задумке, новая линия соединит станции «Аэропорт Внуково» и «Щербинка».

Если говорить об истории московского метрополитена, то в этом году он отмечает юбилей — 90 лет. Солнцевская линия длиной 31 км была открыта в 2014 году, когда началось движение между станциями «Деловой центр» и «Парк Победы». Линия дошла до «Аэропорта Внуково» в 2023 году. Сокольническая линия, протянувшаяся на 46,5 км, является самой старой в московском метрополитене. Первый участок, длиной 11,2 км, от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением к «Смоленской», открылся 15 мая 1935 года. Таким образом, столичное метро отмечает свой 90-летний юбилей.

В журнале «Строительство Москвы» в 1935 году была опубликована заметка, в которой подчеркивалось, что строительство первого московского метрополитена было осуществлено благодаря усилиям советских инженеров, техников и рабочих. Строительство началось в декабре 1931 года, а масштабные работы стартовали в 1934 году. Тогда не было опыта такого строительства, и оно осуществлялось впервые. В сравнении с метрополитенами ряда стран Западной Европы сроки строительства и достигнутые темпы московского метро были рекордными. С тех пор было сделано много для развития метрополитена. В настоящее время общая протяженность линий превышает 466 км, а годовой пассажиропоток составляет около 2,2 миллиона человек. В 2009 году московское метро впервые вышло за пределы столицы — была открыта станция «Мякинино» на Арбатско-Покровской линии. Последующее десятилетие принесло множество значительных проектов, увеличив протяженность метро в полтора раза. Например, за последние пять лет было построено более 130 км новых линий. Согласно заявлению московских властей, к 2030 году больше 90% жителей города будут жить в непосредственной близости от станций метро или МЦД.