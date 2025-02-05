Основным сырьем для предприятия станет сахалино-хоккайдская сельдь из залива Анива, вылов которой возобновился впервые за 60 лет. Сумма инвестиций в строительство составит 5,4 млрд руб., сообщает правительство Сахалинской области.

На Сахалине, одном из ключевых регионов России с богатыми рыбными ресурсами, началось активное строительство завода по глубокой переработке рыбы. Проект, реализуемый компанией ООО «Гавань» (входит в ГК «Гидрострой»), станет важным шагом в развитии рыбной промышленности Дальнего Востока. Запуск завода запланирован на 2026 год, а объем инвестиций в проект оценивается в 5,4 миллиарда рублей. Это предприятие не только укрепит экономику региона, но и повысит конкурентоспособность российской рыбной продукции на международном рынке.

Основная цель строительства завода — переход от экспорта сырья к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня значительная часть рыбы, выловленной в водах Сахалина, экспортируется в виде замороженного сырья. Новый завод позволит перерабатывать рыбу непосредственно на месте, производя готовую продукцию, такую как филе, консервы, пресервы, а также продукты глубокой переработки, включая коллаген, жиры и белковые концентраты.

Этот подход соответствует стратегии развития рыбной отрасли России, которая направлена на увеличение доли переработанной продукции и снижение зависимости от экспорта сырья. Кроме того, проект создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет региона.

Завод будет оснащен современным оборудованием, которое позволит перерабатывать до 50 тысяч тонн рыбы в год. Основное внимание, как говорилось выше, будет уделено глубокой переработке, что предполагает максимальное использование сырья. Например, из отходов производства будут извлекаться ценные компоненты, такие как коллаген, который используется в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Инвестиции в проект составляют 5,4 миллиарда рублей, что делает его одним из крупнейших в рыбной отрасли Дальнего Востока. Ожидается, что завод создаст около 500 новых рабочих мест, что станет значительным вкладом в социально-экономическое развитие региона.

После выхода на полную мощность предприятие сможет производить до 20 тысяч тонн готовой продукции в год. Это позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и увеличить экспорт высококачественной рыбной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Японию и Южную Корею.

Кроме того, проект способствует импортозамещению, обеспечивая внутренний рынок качественной рыбной продукцией. Это особенно важно в условиях санкций и ограничений, которые стимулируют развитие отечественного производства.

Успешная реализация проекта может стать примером для других регионов, стимулируя строительство аналогичных предприятий. Это позволит России занять лидирующие позиции на мировом рынке рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью.