Проект обеспечит скоростное пассажирское сообщение, позволяя преодолевать расстояние в 200 километров всего за 70 минут. РЖД поддержала проект, а начало работ ожидается в 2027 году.

В скором времени в России планируется строительство новой железной дороги, которая свяжет два города Татарстана — Казань и Нижнекамск. Этот проект обещает обеспечить скоростное пассажирское сообщение, благодаря которому расстояние в 200 километров можно будет преодолеть всего за 70 минут. Предполагается, что стальная магистраль будет проложена в восточном направлении от главного аэропорта Казани. Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев в конце января 2025 года поделился этой инициативой, указав, что данный вопрос обсуждался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Однако для реализации проекта необходимо будет привлечь частных инвесторов.

Следует добавить, что идея соединения этих двух городов обсуждается не впервые. В профильных ведомствах этот вопрос поднимался уже неоднократно. Еще в 2021 году была высказана идея о создании транспортной связи между аэропортами Казани и Нижнекамска, и тогда же в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана подтвердили, что они работают над данным проектом. Более того, РЖД также выразила поддержку инициативе и обозначила планируемые сроки начала работ — ориентировочно в 2027 году.

Эксперты высоко оценивают перспективы этого проекта, так как его реализация может значительно улучшить транспортное сообщение в регионе и повысить функционал двух международных аэропортов. Получается, что единственными, кто может противостоять появлению нового железнодорожного сообщения, вероятно, будут автоперевозчики, так как это может повлиять на их бизнес.

Нижнекамск был основан в 1961 году и через пять лет получил статус города. Его строили всего в 35 километрах к западу от станции Круглое Поле на линии Агрыз — Акбаш, которая была введена в эксплуатацию в 1982 году. Станция Никашновка, от которой была проложена 23-километровая ветка до Нижнекамска, появилась в 1965 году, а сам вокзал, обслуживающий пассажиров, был открыт только в 1988 году. В Казань железная дорога пришла в 1893 году, а вокзал был запущен в следующем году. Дополнительную ветку протянули в 2013 году, которая соединила Казань с аэропортом и составила 26 километров, а стоимость этого проекта составила 12 миллиардов рублей. Кроме нового маршрута между Казанью и Нижнекамском, Татарстан планирует и другие железнодорожные инициативы, в том числе строительству ветки до Альметьевска длиной в 8 километров с пассажирской станцией в чертах города, которая значительно упростит местным жителям доступ к Набережным Челнам, Ижевску и Бугульме.